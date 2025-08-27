高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

▲無黨籍立委高金素梅要卓政府放棄美國市場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅日前質詢行政院長卓榮泰時，要求政府放棄美國市場，「全世界跟美國的貿易只占13.6%，還有86.4%的世界大市場，我們為什麼要讓美國予取予求、無盡的勒索？」對此，民進黨今（27日）回應，美國是現在全世界最大終端消費市場，歐盟、日本、韓國甚至中國，都還是要跟美國談判，高金素梅提出政府應該放棄美國市場，會害慘多少國內廠商跟勞工？提出這樣的立論，實在不懷好心。

卓榮泰日前赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告，高金素梅日前質詢卓榮泰時提到，新加坡前總理李顯龍在7月中提出「世界暫時減一」論述，「全世界的貿易是100%，而全世界跟美國的貿易只占13.6%，如果全世界不要美國市場，還有86.4%的世界大市場，為什麼要讓美國予取予求、無盡的勒索？」

民進黨發言人吳崢表示，高金素梅主張台灣全面放棄美國市場，實在不懷好心，美國是現在全世界最大終端消費市場，歐盟、日本、韓國甚至中國，都還是要跟美國談判、讓貨物可以銷往美國，因為美國就是世界最大消費市場，實在很困惑，高金素梅提出政府應該放棄美國市場，這會害慘多少國內廠商跟勞工？

吳崢質疑，如果一線勞工因此受到衝擊，難以負擔生活費，高金素梅會負責嗎？台灣去年一整年出口到美國佔總出口23%以上，影響如此巨大，更不用說特定產業，如高科技、半導體產業，還有蝴蝶蘭、鬼頭刀也大量銷往美國，不論是尖端高科技跟一線農漁民，都需要銷往美國市場。

吳崢指出，當政府還在談判時，希望幫農漁業爭取最大權益，高金素梅居然反其道而行要放棄美國市場，如果政府真的照高金這樣做而有損失，誰來負責？高金從政經驗如此豐富，不可能不知道她的說法如何不切實際，她卻提出這樣的立論，實在不懷好心。