川普不讓步！　對印度課徵50%關稅「今日如期生效」

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國對印度實施的雙倍關稅政策今（27）日如期生效，隨著印度輸美商品稅率大幅調升至最高50%，進一步加劇這2個戰略夥伴之間的緊張關係。

《路透社》報導，由於印度持續採購俄羅斯原油，美國決定在原有的25%關稅基礎上加碼25%，使得來自印度的服裝、珠寶、鞋類、運動用品、家具、化工產品等商品，均面臨高達50%的進口關稅。這項懲罰性經濟措施的力道，與中國及巴西相當。

隨著雙倍關稅政策上路，印度成千上萬家小型出口商及工作機會都遭威脅，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）家鄉古吉拉特邦（Gujarat）的重點產業。印度商務部一位官員匿名透露，政府將對受衝擊的出口商提供財務援助，並鼓勵業者將市場重心轉向中國、拉丁美洲與中東地區。

▲泰米爾納德邦（Tamil Nadu）女性準備搭乘前往富士康工廠的巴士。（圖／路透）

根據美國海關與邊境保護局（CBP）發給托運商的通知，該機構對已裝載上船的印度商品提供3周緩衝期，這些貨物仍可按舊稅率入境，直至美東時間9月17日0時。美國援引《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）啟動232條調查的銅、乘用車輛、鋁與鋼鐵及其衍生產品等，被單獨徵收最高50%關稅的商品，目前也暫時豁免。

此前，華府與新德里歷經5輪失敗的談判，而印度官員一度樂觀認為可以談成15%關稅，也就是美國對日韓與歐盟等主要貿易夥伴課徵的稅率。雙方官員都將此歸咎於政治誤判及錯失談判信號。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，2024年兩國雙向商品貿易總額高達1290億美元，但美國貿易逆差達458億美元。出口商組織估計，新關稅將影響印度對美出口額870億美元之中的55%，可能削弱印度作為中國製造業替代地的競爭優勢，同時讓越南、孟加拉等競爭對手受益。