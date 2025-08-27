川普關稅年收入「可望飆破5000億美元」　美財長：遠超先前預估

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日在白宮內閣會議上透露，川普政府實施的關稅政策收入表現遠超預期，年度徵收金額可能突破5000億美元大關，甚至有望突破1兆美元。

貝森特指出，他先前預估的3000億美元年度關稅收入「過於保守」，考慮到這份收入在7至8月之間顯著成長，預測8至9月增幅將更加驚人，「所以我認為將會遠遠超過5000億美元，甚至朝著1兆美元的數字邁進。這屆政府、你們的政府，對預算赤字進行了重大削減。」

數據顯示，今年7月美國海關稅收，與去年7月的70億美元相比，暴增將近210億美元。財政部最新資料顯示，截至8月22日，政府當月已徵收296億美元的關稅和消費稅，相當於今年7月一整個月的總額。

《路透社》指出，川普關稅收入有助於抵銷共和黨今年通過的大型稅收和支出法案，也就是所謂的「大而美法案」（Big Beautiful Bill）導致的財政赤字增加。美國國會預算辦公室（CBO）此前預估，該法案將在未來10年增加3.4兆美元赤字，但上周上修關稅收入預估值後，認為這筆收入可望讓未來10年的聯邦赤字減少4兆美元，與今年6月預測的3兆美元相比大幅提升。