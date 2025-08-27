川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

▲洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（圖／達志／美聯社）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在26日受訪時，承認川普政府正研究直接收購部分國防承包商股份，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）與Palantir Technologies。他的談話被視為白宮可能加深對戰略產業干預的信號，意圖讓聯邦政府在國防與商業投資上發揮更積極的影響力。

綜合外媒報導，盧特尼克透露，五角大廈內部近期正在討論軍備採購的資金來源。他直言「關於國防的討論非常龐大。洛克希德馬丁97%的收入來自美國政府，他們幾乎已經是政府的一個部門。」外界解讀這番話，是為聯邦政府可能介入股權鋪路。

消息一出，金融市場立即反應。洛克希德馬丁股價當日上漲1.6%，公司隨後表態將繼續與川普政府密切合作，鞏固美國防務。波音股價上升2.8%，雖然沒有發表正式聲明；Palantir股價則先跌約1%，但在午盤反彈，上漲1.4%。

白宮近來已多次直接涉入企業。8月中旬，川普政府宣布收購晶片大廠英特爾（Intel）近10%的股份；6月日本新日鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（U.S. Steel）時，華府持有的「黃金股」被川普形容足以影響公司決策。

此外，政府還購入稀土供應商MP Materials的股份，並要求輝達（Nvidia）與超微（AMD）在禁止對中國出口的晶片交易中，將15%的收益上繳美方。

川普本人則多次公開表示，他希望聯邦能投資更多「健康的美國公司」，並將此視為經濟安全的重要手段。這種模式甚至獲得部分自由派支持，像參議員桑德斯（Bernie Sanders）便表態贊同政府入股英特爾。不過，批評者則警告，過度干預可能削弱企業靈活性，甚至波及消費者利益。

專家社群對此計畫普遍保持懷疑。美國企業研究所（AEI）研究員哈里森（Todd Harrison）認為，政府介入一家瀕臨破產但涉及國安的公司或有道理，但若是收購資金雄厚、營運正常的企業，正當性則不足。他直言：「這是完全不同的事情。」軍事分析師拜倫・卡蘭（Byron Callan）也質疑此舉的邏輯，指出洛克希德・馬丁信用評等穩健，並不存在生存危機。

投行Jefferies分析師卡亞奧盧（Sheila Kahyaoglu）提醒，若政府持有股權，未來分配國防合約時可能出現利益衝突，例如偏向政府持股的公司，恐怕引發其他承包商不滿。美國航太顧問公司「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁理查・艾波拉費（Richard Aboulafia）則認為，過度依賴政府將壓抑市場競爭，導致企業自滿與決策遲滯，甚至可能被迫迎合政策方向來開發產品，削弱產業的自主性。

盧特尼克在專訪最後重申，若企業尋求聯邦援助，就必須接受白宮的條件。他舉輝達為例，表示一旦政府注入資金帶來結構性價值，那麼要求企業將部分成果回饋美國人民「是合理的」。

