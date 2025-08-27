　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（圖／達志／美聯社）

▲洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在26日受訪時，承認川普政府正研究直接收購部分國防承包商股份，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）與Palantir Technologies。他的談話被視為白宮可能加深對戰略產業干預的信號，意圖讓聯邦政府在國防與商業投資上發揮更積極的影響力。

綜合外媒報導，盧特尼克透露，五角大廈內部近期正在討論軍備採購的資金來源。他直言「關於國防的討論非常龐大。洛克希德馬丁97%的收入來自美國政府，他們幾乎已經是政府的一個部門。」外界解讀這番話，是為聯邦政府可能介入股權鋪路。

消息一出，金融市場立即反應。洛克希德馬丁股價當日上漲1.6%，公司隨後表態將繼續與川普政府密切合作，鞏固美國防務。波音股價上升2.8%，雖然沒有發表正式聲明；Palantir股價則先跌約1%，但在午盤反彈，上漲1.4%。

白宮近來已多次直接涉入企業。8月中旬，川普政府宣布收購晶片大廠英特爾（Intel）近10%的股份；6月日本新日鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（U.S. Steel）時，華府持有的「黃金股」被川普形容足以影響公司決策。

此外，政府還購入稀土供應商MP Materials的股份，並要求輝達（Nvidia）與超微（AMD）在禁止對中國出口的晶片交易中，將15%的收益上繳美方。

川普本人則多次公開表示，他希望聯邦能投資更多「健康的美國公司」，並將此視為經濟安全的重要手段。這種模式甚至獲得部分自由派支持，像參議員桑德斯（Bernie Sanders）便表態贊同政府入股英特爾。不過，批評者則警告，過度干預可能削弱企業靈活性，甚至波及消費者利益。

專家社群對此計畫普遍保持懷疑。美國企業研究所（AEI）研究員哈里森（Todd Harrison）認為，政府介入一家瀕臨破產但涉及國安的公司或有道理，但若是收購資金雄厚、營運正常的企業，正當性則不足。他直言：「這是完全不同的事情。」軍事分析師拜倫・卡蘭（Byron Callan）也質疑此舉的邏輯，指出洛克希德・馬丁信用評等穩健，並不存在生存危機。

投行Jefferies分析師卡亞奧盧（Sheila Kahyaoglu）提醒，若政府持有股權，未來分配國防合約時可能出現利益衝突，例如偏向政府持股的公司，恐怕引發其他承包商不滿。美國航太顧問公司「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁理查・艾波拉費（Richard Aboulafia）則認為，過度依賴政府將壓抑市場競爭，導致企業自滿與決策遲滯，甚至可能被迫迎合政策方向來開發產品，削弱產業的自主性。

盧特尼克在專訪最後重申，若企業尋求聯邦援助，就必須接受白宮的條件。他舉輝達為例，表示一旦政府注入資金帶來結構性價值，那麼要求企業將部分成果回饋美國人民「是合理的」。

延伸閱讀
超商取貨出現「這3碼」一定是詐騙　過來人揭包裹內容物：都是垃圾
科技業偷情2／群創處長曾自爆愛人妻　劈腿連戰3女業務惹怒正宮
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

網購東南亞「極樂秘笈」！日男打卡緬甸妓院　買春雛妓被逮

日本政府曝個資給分居家暴尪　女子傻眼急搬家

劍魚強襲越泰8死！越南淹爆慘況曝光　上萬建築遭殃

台積電投資內幕！　美商務部長一上任「秒致電魏哲家」

川普關稅年收入「可望飆破5000億美元」　美財長：遠超先前預估

美H1-B簽證、綠卡大改革！官員嫌「移民收入低」　將廢除抽籤制

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

印尼2男「擁抱親吻」被公開鞭刑80下！　百人搶圍觀

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

網購東南亞「極樂秘笈」！日男打卡緬甸妓院　買春雛妓被逮

日本政府曝個資給分居家暴尪　女子傻眼急搬家

劍魚強襲越泰8死！越南淹爆慘況曝光　上萬建築遭殃

台積電投資內幕！　美商務部長一上任「秒致電魏哲家」

川普關稅年收入「可望飆破5000億美元」　美財長：遠超先前預估

美H1-B簽證、綠卡大改革！官員嫌「移民收入低」　將廢除抽籤制

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

印尼2男「擁抱親吻」被公開鞭刑80下！　百人搶圍觀

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

國際熱門新聞

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

她在教堂門口遭性侵致死　監視器拍下

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

女「粗黃瓜卡體內」　醫傻眼：誰咬一口

老父拒開冷氣熱死　兒翻出存摺更心痛

抖音正妹下海2年　突宣布引退

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

態度大變！　川普：歡迎60萬中國留學生來美就讀

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

曾說討厭她！　川普回應「泰勒絲婚訊」

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次

川普開除Fed理事！　美股齊揚

-5℃雪山脫了！火辣模特兒下秒送醫

更多熱門

相關新聞

川普不讓！　印度50%關稅今生效

川普不讓！　印度50%關稅今生效

美國川普政府對印度實施的雙倍關稅政策今（27）日如期生效，隨著印度輸美商品稅率大幅調升至最高50%，進一步加劇這2個戰略夥伴與民主國家之間的緊張關係。

她在教堂門口遭性侵致死　監視器拍下

她在教堂門口遭性侵致死　監視器拍下

17歲少女懷孕「頭部中彈」！剖腹救回女嬰

17歲少女懷孕「頭部中彈」！剖腹救回女嬰

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

川普：在華府殺人「就是死刑」！

川普：在華府殺人「就是死刑」！

關鍵字：

美國川普國防承包商

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面