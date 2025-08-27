綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

▲民進黨中常會，黨主席賴清德、黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等幹部通通宣布將卸下黨團幹部，稍早副幹事長王義川也宣布不會連任，黨團幹部「七長剩一長」。黨團總召柯建銘今（27日）則表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！」然而，據了解，民進黨正研擬發動連署要改選黨團幹部，派系會議中，甚至要請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘溝通，表達「賴清德意志」，劍指柯建銘意味濃厚。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵24日接連表態要卸下黨團幹部，當時唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川稍早也表示，不會續任。黨團幹部幾乎全數表達去意，外界解讀逼宮「萬年總召」柯建銘，柯建銘今引用曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」柯也反問，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

後續檢討事宜部分，新任秘書長徐國勇昨在黨中央邀各派系開會，表達黨主席賴清德也有要求立院改組之意，徐國勇會中更要提請總統府秘書長潘孟安與柯建銘「溝通」，表達「賴清德意志」。據了解，也可能發動跨派系立委連署改選黨團幹部，劍指柯建銘意味濃厚。

該份連署書寫到，大罷免雖是公民自主發起活動，但本黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪。為表本黨回應民意決心，除行政團隊人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

據民進黨團組織規程明定，總召任期1年，連選得連任，但有綠委透露，相關內規依據黨團會議共識通過就可以修正。新系綠委賴瑞隆稍早也已經在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。