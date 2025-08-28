4一貫道信徒赴中「陪讀經」被捕恐重判無期徒刑　綠籲勿踐踏人權

▲海基會祕書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者杜冠霖／台北報導

四名平均年齡超過70歲的一貫道信徒，去年在中國大陸陪伴當地信徒讀經，被公安逮捕至今未獲釋，傳出可能遭到起訴。海基會坦言，案發後已二度致函海協會，要求保障當事人人身權益，並透過協議管道向相關單位請求協助，令人遺憾的是，大陸方面至今仍未依規通報。對此，民進黨今（28日）表示，4名長者並未涉入任何政治活動，卻遭冠上「組織、利用會道門破壞法律實施罪」重罪，可能面臨七年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。對於一群年邁的宗教長者而言，這樣的處置不僅嚴苛，更是完全不成比例。

案發後，我國海基會已二度致函中國海協會，並透過協議管道要求中方保障當事人及家屬權益。民進黨中國部指出，中方至今未依協議進行最基本的通報，亦未曾做出任何回覆。這樣的冷漠與拖延，不僅嚴重違反兩岸多年來簽署協議所建立的制度基礎，更凸顯中國當局對台灣人民人身自由與基本人權的藐視。

根據海基會最新統計，今年1月至7月共協處94件台商人身安全案件，範圍涵蓋死亡善後、因案遭限制人身自由、失蹤、返台就醫安置、小三通醫療後送、證件遺失或逾期等。民進黨中國部表示，這些案例顯示，國人赴中風險始終存在。然而，由於海基會在中國沒有分支機構，僅能依賴各地台商協會就近協助，再透過函請海協會協調。可惜的是，中方多次選擇冷處理，使得原本應該保障人民安全的通報機制形同具文，當事人與家屬因此陷入漫長等待與不安。

民進黨中國部指出，更令人憂心的是，過去曾有一貫道信徒在中國遭逮捕後，只需繳交罰款便能返台；然而此次4名長者卻遲遲未能獲釋，甚至傳出勢必遭起訴。這種差異化的處理方式，顯示中國各地公安標準並不一致，不僅讓當事人深陷不確定的處境，也讓家屬承受巨大的精神煎熬，更讓外界合理質疑中方背後是否存在政治操作。

民進黨中國部表示，中共當局一方面高喊「融合交流」，另一方面卻在現實中任意限制台灣人民人身自由，甚至拒絕依協議履行最基本的通報義務。這種說一套、做一套的做法，不僅背離兩岸多年累積的互信，更是對人權的赤裸踐踏。若中方真視兩岸協議為有意義的制度安排，就應立即履行通報義務，保障遭羈押台灣人民的合法權益，並給予家屬必要且明確的交代。

民進黨中國部也重申，執政黨與政府相關單位將持續與家屬站在一起，堅定要求中方正面回應人民的正當訴求。同時，我們也提醒國人赴中務必提高警覺，慎防潛在風險。唯有尊重人權、保障人民安全，兩岸互動才可能真正延續，並在健康與平等的基礎上推進。