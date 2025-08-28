綠發連署逼宮老柯！郭國文簽了　吳思瑤沒收到：應該沒人敢拿給我

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任。據了解，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。目前黨籍立委林岱樺表態不會簽署，而郭國文則說已經簽了。民進黨團幹事長吳思瑤今（28日）表示，自己也是看媒體報導才知道，她本人沒有收到，也應該沒有人敢拿給她，所以不需要面對簽與不簽的問題。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨新任秘書長徐國勇26日邀各派系開會，轉達賴清德有意推動立院改組，並請潘孟安出面與柯建銘溝通，凸顯「賴意志」。黨內也可能發動跨派系連署，要求黨團含總召在內全面改選，劍指柯建銘意味濃厚。賴瑞隆27日在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。林岱樺則發布聲明強調，同仁之愛，何必苛責柯總召，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。

該份連署書寫到，大罷免雖是公民自主發起活動，但本黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪。為表本黨回應民意決心，除行政團隊人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

郭國文今（28日）上午受訪則表示，「我已經簽了」，黨團本來就多元，有不同主張。如果周五黨團大會有召開，會做內部充分討論，讓每個人表達自己意思。綠委蔡其昌說，其實他不太了解，看都是媒體報導的。至於是否認為會造成黨團紛爭？蔡其昌認為不會，民進黨是個民主政黨，本來黨內就會有很多聲音，從創黨到今天都是這個樣子。表態將卸任幹部的副書記長林月琴則說，「截至目前為止我沒有收到連署書」，不是個人簽不簽的問題。當黨部跟政院、執政團隊都有改革時，黨團應該透過民主程序進行，才是民進黨意志。

吳思瑤也表示，自己是昨晚開車回選區時，接到媒體電話才知道有這場派系會議、連署書。「目前為止，我本人也沒看到這份連署書」，尊重大家意見表達，這段時間，民進黨團希望能夠重新出發、改造運作，都是希望讓黨團好，所以各種聲音、期待都會有，但是大家都應當在同一個目標前進，51戰隊人人有責，透過改造讓黨團更好，這也應該是唯一目標與期待。

吳思瑤表示，尊重大家這段時間的意見，也再次提醒，讓這些大鳴大放可以成為大破大立行動，人人有責。尊重黨內同仁不同意見、形式的表達，她是看了媒體才知道有這份連署，也沒收到這份連署。

至於拿到連署書會簽嗎？吳思瑤直言，這是假設性問題，也應該沒有人敢拿給她，畢竟身為黨團七長，跟總召並肩作戰這麼久時間，確實沒有人來提及這連署、簽署，所以不需要面對簽與不簽的問題。

媒體追問，連署改選幹部是由新任民進黨秘書長徐國勇發動串聯？吳思瑤說，是否由徐國勇進行串聯，應當由黨中央回應，目前得知訊息都是透過媒體，到底有沒有這樣的會議，或是媒體報導的狀況，應該由黨中央回應。

吳思瑤也重申，內閣作出人事改組，黨務部門作出再精進調整，執政黨團也有責任檢討再出發，個人依舊非常正向、健康看待黨內反省作為，期待也再次強調在制度改革，避免對個人的攻擊。