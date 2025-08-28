摧毀後重生！林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

有意投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺27日表示，這段時間歷經政治與輿論摧殘，讓她一度重挫但也因此重生。她強調，將繼續投入高雄市長選戰，高雄市民依然對她有很高期待，她更將此次初選定義為民進黨在高雄的改革起點。林岱樺同時也建議，賴清德應把在野黨主席朱立倫、黃國昌當作朋友，現今台灣社會缺乏對話與溝通，她認為與在野黨對話、與人民對話、與媒體對話，擴大決策圈才是改革重點。

面對週刊攻擊與司法風波延燒，林岱樺27日接受媒體人黃暐瀚主持《下班瀚你聊》節目專訪，坦言這段期間歷經政治與輿論的摧殘，讓她一度重挫，但也因此重生。而接受提問有關民進黨近期內閣人事改組及黨內檢討？她直言「如果沒有經過摧毀，林岱樺不會重生，而如果沒有經過挫敗，民進黨也不會再起。」

林岱樺表示，民進黨要改革並不困難，「該做的做，該換的換」，關鍵是如何講人民的話、做人民的事，她更舉例，自己是第一位要求卓院長普發現金的民進黨立委，也當面質詢經濟部長應該親自進入災區，只要政府願意傾聽民意，人民仍會給予支持。

事件後是否退出本次高雄市長的初選？林岱樺明確表示，將繼續投入高雄市長選戰，高雄市民依然對她有很高的期待，並將此次初選定義為民進黨在高雄的改革起點。她強調，自己從政二十多年來，從未離開高雄一步，熟悉縣區、了解市區，有信心延續謝長廷、陳菊、陳其邁的改革路線，讓高雄持續進步。目前人民最想知道的，不是誰選不選，而是民進黨如何反省檢討，政府要讓民眾安心，才能贏回民心。

談及台美貿易關稅，林岱樺認為，談判一定有受到衝擊的業者，她在第一線勤跑基層聽取傳產跟農業的心聲，更舉例高雄螺絲業、金屬加工業相關業者遭受重大衝擊，民間卻不知政府方向為何？政府應清楚告知因應對策並擴大內需，才能真正成為人民的靠山。

林岱樺最後表示，總統賴清德與前總統蔡英文的會晤就是一個很好的開端，賴清德應把在野黨主席朱立倫、黃國昌當作朋友，現今台灣社會缺乏對話與溝通，她認為與在野黨對話、與人民對話、與媒體對話，擴大決策圈才是改革重點。