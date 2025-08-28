　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員拋5倡議：清理戰場浴火重生

▲▼總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨兩波罷免失利後，黨內檢討聲浪不斷，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨台北市議員何孟樺今（28日）透過臉書發出《請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議》清理戰場，包含核融合地熱等先進能源、徹查弊案清除能源蟑螂，以及財劃法修正後中央要勇敢放手；最後是黨務改革，「民進黨應該徹底改變原有的科層體制與官僚文化浴火重生」。聲明共同署名人包括台北市議員林亮君、台中市議員黃守達、桃園市議員許家睿，共17名議員。

「大罷免失敗了，我們承認失敗。」何孟樺指出，大罷免之所以發生是要解決國家的問題，結果失敗，代表方法或許可以更好，但這不代表，那些問題不存在。許多台灣公民，面對憲政僵局、國會亂象，積極行動，無論成敗，已經寫下台灣公民運動的新頁。運動中的每一份累積，都將是台灣向前繼續進步的動力。身為民進黨人，對執政針貶建言，是我們的職責。我們要傾聽投同意票的公民對憲政國安的期盼，也要同理投不同意票的公民對除弊興利的堅持。我們雖然來自不同的戰鬥位置，但我們有共同的信念：對台灣，我們永不放棄。

何孟樺進一步指出，大罷免的投票結果是地震，隨後而來的將是可能的海嘯。請賴總統正視這個危機。議員共17人提出五點呼籲，冀望透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。

一、守護憲政。一個正常國家，行政、立法、司法，三權分立，缺一不可，現在憲法法庭無法運作的非常狀態，必須儘速終結，我們誠摯期盼朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政。

二、經濟安全。台灣是主權獨立的國家，是不必爭執的事實；而台灣的經濟安全，更是跨黨派的共識。經濟發展、分配正義、機會均等，是國家當前的首要任務。為因應關稅衝擊，保障國際訂單，佈署後川普時代全球供應鏈，是台灣重中之重。智財保障、產地誠信、網路詐騙，都應強硬執法；扶助青年、長弱安養、健全房市，更應持續補強；提出全方位對策，讓每一個人都能過充實且有尊嚴的生活。

三、先維綠查。2016年起的非核家園，成功讓台灣能源轉型，下個十年，我們需要全面更新，全力追求先進能源。過去，核電弊案連連，現在，綠電弊案不斷，台灣人都同意，台灣需要先進、安全、穩定、乾淨的能源，但更要杜絕舞弊不法的能源蟑螂，對這些人，我們深惡痛絕，必要繩之以法。我們主張「先維綠查」：研發包含核融合地熱等「先」進能源、建立分散式電網及儲電設施「維」持供電穩定、擴大多元「綠」能持續降低碳排空污、徹「查」弊案清除能源蟑螂。

四、地方主義。財劃法修正，中央財稅收入大幅移轉地方，地方政府「財力越大，責任越大」。中央也要落實「地方優先・向上分配」的原則。只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚。總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議，政府要勇敢重整，做出效率，讓人民有感。

五、黨務改革。作為執政黨的中央黨部與地方黨部，民進黨的任務很簡單，就是社會溝通。民進黨應該徹底改變原有的科層體制與官僚文化浴火重生，即時回應輿論及反應議題，組織要更靈活進入人民生活，傾聽人民心聲，為人民說話。

最後，何孟樺說，望這五點呼籲，能拋磚引玉，「我們再重申一次，對台灣，我們永不放棄！」聲明共同署名人包括，台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、彰化縣議員楊子賢、桃園市議員魏筠、新北市議員林秉宥、屏東縣議員梁育慈、台北市議員何孟樺、桃園市議員許家睿、苗栗縣議員翁杰、苗栗縣議員邱毓興、台南市議員李宗翰、南投縣議員沈夙崢、彰化縣議員藍駿宇、台北市議員林亮君、彰化縣議員張欣倩、彰化縣議員洪騰明、彰化縣議員劉珊伶。
 

關鍵字：

何孟樺柯建銘賴清德罷免民進黨

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

