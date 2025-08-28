柯建銘稱大罷免「何錯之有」　游盈隆：赤裸裸展現為達目的不擇手段

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大敗，民進黨內接連對黨團總召柯建銘開砲，柯建銘則回應「本是同根生，相煎何太急？大罷免窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，赤裸裸展現「為達目的，可以不擇手段」，國會領袖竟認為做錯事不須道歉也不須負責，倫理道德真的出問題了嗎？台灣社會可以接受嗎？



游盈隆表示，726與823大罷免大失敗後，這兩天民進黨內終於出現檢討的聲浪，矛頭直指立院黨團總召柯建銘。但柯建銘竟直球對決，說「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」，赤裸裸展現「為達目的，可以不擇手段」的錯誤心態與認知。

游盈隆表示，尤其是在經歷長達半年以上的社會動盪與政局不安之後，大罷免結果32比0，仍完全沒有一點違和感，令人非常錯愕，非常遺憾。

游盈隆說，柯建銘這樣的行為表現，再度印證了他觀察罷團領導者和積極參與者所具有的一個普遍心理傾向，那就是「免責意識」和「免責感」。免責感強烈與否因人而異，但在柯建銘身上表現的是非常強烈。在這種情況下，柯建銘和其他罷團領導者，如曹興誠與沈伯洋等，就不會有責任感、罪惡感、歉疚感與羞恥心。重要的是，台灣社會可以接受嗎?

游盈隆再說，在純樸的台灣社會，如果家中小孩頑皮，丟石頭不小心砸破隔壁鄰居的門窗，父母會帶小孩到鄰居家道歉並賠償。曾幾何時，國會領袖竟認為可以做錯事不須道歉也不須負責，還強硬地說「何錯之有」？台灣社會的倫理道德真的出問題了嗎？

另外，游盈隆提到，行政院27日公布內閣小幅改組，雖然人數多達16人，但特任官只有六人，真正重要部會只有三個，經濟部、衛福部與國發會。這是在回應大罷免大失敗嗎?

游盈隆認為，自己覺得比較像是一個障眼法，一場煙火秀，執政當局顯然試圖藉由這個表面人數不少的執政團隊成員的更換，轉移社會大眾對大罷免大失敗的關注。

游盈隆強調，問題是，只變換一下「隊形」，就能平息在野黨與大眾的怒火嗎？如果那樣想，就太一廂情願，太鴕鳥主義心態了。

▼卓榮泰內閣16人異動名單。（圖／記者郭運興製圖）