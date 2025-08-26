斥資362億美元！大韓航空向波音「採購103架飛機」　規模史上最大

▲大韓航空在整併韓亞航空後，首次更換新LOGO。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓航空公司大韓航空（Korean Air）週一宣布，將斥資362億美元向美國波音公司採購103架飛機，包括787、777及737型號，規模創南韓航空史之冠，此時正值美國總統川普透過關稅政策積極向貿易夥伴施壓。大韓航空表示，此舉將在機隊現代化以及與韓亞航空整併進程中扮演關鍵角色，確保公司競爭力不受影響。

根據《BBC》，這項協議是在南韓總統李在明在白宮與川普會晤數小時後宣布，雙方討論了美國今年7月向南韓徵收的15%關稅問題。

大韓航空代表理事趙源泰（Walter Cho）指出，新飛機將在關鍵時刻交付，可協助航空公司完成機隊現代化。波音商用飛機部門主管波普（Stephanie Pope）也稱此訂單頗具意義。其中包括50架波音737-10客機、45架長程客機，以及8架777-8貨機。波音公司指出，該交易將為美國帶來13.5萬個工作機會，而波音全球員工總數超過17萬人。

大韓航空今年對波音的訂單與承諾已超過150架。其實，這筆交易籌劃已久，今年3月南韓表示，大韓航空正完成一項價值超過320億美元的協議，涵蓋波音及美國引擎製造商通用航空（GE Aerospace），與GE的交易亦於25日同步宣布。

除了航空產業，美國與南韓的經濟合作也擴展至汽車與高科技產業。現代汽車集團（Hyundai Motor Group）同日宣布，將對美國的投資從210億美元提高至260億美元，並計劃設立新設施，每年可生產3萬台機器人。