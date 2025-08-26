　
川普閃電開除「聯準會理事」！控庫克涉房貸詐欺　施壓聯準會

▲▼美國前聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）遭到川普開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普25日晚間突然宣布開除聯準會理事庫克（Lisa D. Cook），指控她涉嫌房貸詐欺，這項決定標誌著川普與傳統獨立性金融機構的對抗升級，同時也是他重新掌權後加強對聯準會施壓的最新行動。

川普在真實社群（Truth Social）平台公布貼出信函，宣布援引美國憲法與聯邦準備法的授權，即刻免除庫克職務。信中明確表示，「我已判定存在足夠理由解除庫克的職務」，並指出聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）已向司法部長邦迪提交刑事轉介函，指控庫克可能在房貸協議中作出虛假陳述。

根據川普信函揭露的指控內容，庫克在2021年為了取得更優惠的房貸條件，先後聲稱密西根州安娜堡市與喬治亞州亞特蘭大市的房產都是其主要住所。川普強調，「她不可能同時履行兩者」，因為房貸利率通常對第二房產或投資用途房產收取較高費用。

這項突然決定令外界震驚，因為就在幾天前，庫克才公開表態不會主動辭去七人組成的聯準會理事職務，儘管川普此前曾多次要求她下台。參議院民主黨人士也曾公開表達對庫克的支持，使得這場人事風波更加複雜。

川普在解職信中嚴厲批評庫克，「聯準會肩負設定利率及監管儲備金與會員銀行的重要責任。美國人民必須能對負責制定政策及監督聯準系統的成員的誠信抱有充分信心。鑑於庫克在金融事務中欺瞞及可能涉及刑事的行為，我與人民均無法對庫克的誠信抱有信心。」

白宮資深官員透露，川普曾私下向幕僚表示，如果庫克拒絕主動辭職，他將直接開除她。這項決定被視為川普試圖對長期以來被認為獨立於日常政治運作的金融機構施加更大控制力的重要升級動作。

