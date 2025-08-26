李在明承諾增加軍費！坦言南韓無法「安美經中」：難採模糊戰略

▲南韓總統李在明於美東時間25日前往華府智庫CSIS進行演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明在結束與美國總統川普的會談後，前往華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）演說，他強調如今南韓已無法再沿用過往「安美經中」的雙邊策略，即安全保障依賴美國、經濟發展依靠中國。他承諾，南韓將增額國防預算，並與美國及日本密切合作，共同應對北韓（朝鮮）核武威脅。

根據《韓聯社》，李在明於美東時間25日在演說中表示，與川普討論的核心議題為「美韓同盟現代化」，主題涵蓋駐韓美軍規模與角色調整、韓軍擔負防衛責任擴大、國防費增額、以及戰時作戰指揮權轉移。他強調，南韓將在保障韓半島（朝鮮半島）安全方面扮演更具主導性地位的角色。

同時，李在明再度重申，美國對南韓的防衛承諾及美韓聯合防衛體制仍堅若磐石，以消除外界對駐韓美軍可能縮減的疑慮。

李在明指出，美韓同盟將從半島層面升級至全球範圍，現有駐韓美軍兵力2萬8500人也將得到更多的安全保障。他再次承諾，南韓將增額國防費用，不過並未公布具體數額，說明新增經費將用於建設「智慧型強軍」，以提升軍事現代化能力。

針對與中國之間的關係，李在明坦言，過去南韓採取「安美經中」策略，同時依賴美國提供安全保障、並仰賴與中國發展經濟合作，但這種模式已不再適用。他說明，近年來民主自由國家陣營與中國主導的陣營之間的供應鏈重組已全面展開，而美國對中國的政策也明確轉向牽制與制衡，因此南韓在安全與政策判斷上，已無法偏離美國的基本立場。

李在明強調，考量到中國在地緣政治上相當靠近南韓，在地緣經濟關係上無可避免，因此南韓將維持與中國的經濟往來，以兼顧現實與全球安全政策需求。這段言論顯示南韓正在努力平衡美中之間的關係，維持經濟利益且確保安全自主。

針對北韓核問題，李在明指出，北韓核武與導彈技術已接近完成最終階段，擁有可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM）能力，核彈庫存自2022年以來增長2.5倍。

李在明表示，南韓將嚴格遵守《核武禁擴條約》（NPT）與既有非核化承諾，並與美國緊密合作以促進南北韓和平與無核化，同時保持對北韓挑釁行為的強力應對。李在明也提出，針對北韓的威懾應採取「現實可控」策略，避免對美國構成直接威脅，並持續尋求對話與合作，以兼顧和平與安全。

此外，李在明提到，日本是韓美同盟不可或缺的夥伴，三國將密切合作，共同應對北韓核導威脅。

李在明表示，美韓同盟將以「安全、經濟與尖端科技」作為三大支柱，建立未來型、全面性戰略同盟，並呼籲各方一起前進，象徵南韓在全球與區域安全格局中將扮演更積極角色。