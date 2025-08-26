川普狂讚李在明「偉大領導人」　承諾美國永遠與韓國同在！

▲美國總統川普稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於美東時間25日中午抵達白宮，與美國總統川普舉行首次會談，雙方重申鞏固美韓同盟關係，川普更稱讚李在明是「偉大的領導人」，並強調「美國永遠與你同在」，承諾南韓將永遠護得美國支持。兩人除了討論北韓（朝鮮）議題，也聊到彼此曾遭遇暗殺威脅的經歷，以及對高爾夫運動的興趣。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨稍早轉述，會談於美東時間25日中午（台灣時間26日凌晨）於白宮舉行，川普在會中直接向李在明表達「你將得到美國的完全支持」，並親手寫下字條交給李在明，「你是偉大的人與偉大的領導人，南韓會與你一同迎向更高的未來，我永遠與你同在」，展現高度的友誼與信任。

姜由楨指出，會談結束後共進午餐時，川普以「這是一次偉大的進展、偉大的人們、偉大的協商」來總結會談，並與李在明愉快道別。這次會晤中，北韓議題成為焦點之一。李在明建議川普與北韓最高領導人金正恩會面，川普則回應「這是聰明的提議」，並強調，「這是第一次有領導人鼓勵我與金正恩再會」，讚許李在明是非常聰明的人。

姜由楨透露，川普在對話中多次使用「smart（聰明）」來形容李在明，顯示對其外交風格與判斷的高度肯定。此舉不僅彰顯了雙方在外交層面的共識，也讓外界關注未來美國與南韓在北韓核武問題上的互動是否會有新突破。

除了嚴肅的外交議題，兩人也談及彼此的共同經歷。李在明提到自己過去曾因遭遇暗殺威脅而險些喪命，川普也對此表示強烈共鳴，彼此分享了面對政治風險的經歷。這一段交流被視為兩位領導人拉近距離的重要契機。

此外，川普還好奇詢問，「為什麼南韓女子高爾夫選手能在世界舞台表現如此出色」，李在明則解釋這與韓國民族特有的勤奮性格與靈活手藝有關。川普隨即補充，他聽說南韓女選手「從日出練到日落」，正是長時間訓練讓她們成為世界級高手。這段對話讓會談氣氛更加輕鬆融洽。