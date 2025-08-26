讓美國再度偉大！川普向南韓拋「駐軍基地歸美」　恐撼動美韓關係

▲美國總統川普提及駐韓美軍基地的土地所有權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普在與南韓總統李在明的會談中，首次提及駐韓美軍基地土地所有權，引發南韓輿論關注。韓媒指出，這是美方首次觸及駐韓美軍駐地主權議題，若川普持續推動，恐撼動美韓同盟根基。外界更將此言論與川普一再表露的「擴張主義」野心聯繫起來，包括曾提議美國應擁有加薩、格陵蘭，甚至讓加拿大成為美國第51州。

根據《韓聯社》，川普於美東時間25日中午在白宮舉行的美韓會談，當被問及是否考慮縮減駐韓美軍時，他並未正面回應，只說，「現在不想談，因為我們是朋友」。不過，他話鋒一轉，強調美國在南韓駐軍規模龐大，兵力達到4萬人（實際為2萬8500人），並提及在基地建設上美國已投入巨額資金。

隨即，川普拋出敏感議題，表示，「南韓只是把土地租給我們，而不是轉讓。或許我們（美國）應該要求，將我們建立巨大軍事基地的土地所有權交給美國」。

▲美國總統川普25日在白宮接見南韓總統李在明，手背上的印記再次成為關注焦點。（圖／路透）

根據現行的《美韓相互防衛條約》與《駐韓美軍地位協定》（SOFA），美軍在南韓享有的是「使用權」，而非「所有權」。協定明確規定，美方僅能在雙方合意下使用相關設施，並且須在不再需要時歸還給南韓。報導指出，川普此舉等同動搖美韓安全合作的基本框架，象徵性意義重大。

川普同時重申，他希望能在今年內與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩再度會晤，並認為「這將是非常好的事」。他讚揚李在明比過去的南韓總統更積極尋求與北韓對話，還表示若自己當年未勝選，美國與北韓恐已爆發核戰。他強調，美國會持續推動非核化，不能容許核武擴散。

報導分析，川普提出「土地所有權」的說法並非孤立事件，而是其「新擴張主義」思維的一環。今年1月重返白宮後，川普先後展現對其他地區的控制欲望。今年2月，他曾宣稱美國應擁有加薩走廊，引發爭議；他也曾對格陵蘭、巴拿馬運河展現濃厚興趣，更放話希望將加拿大納入成為美國第51州。

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

觀察人士認為，這些言論雖未必具體可行，但反映出川普「讓美國再次偉大」與「美國優先」的政治基調。他往往以軍事保護換取額外利益的邏輯施壓盟邦，與他對烏克蘭的態度頗為相似。美國在軍援烏克蘭的同時，也要求簽署礦產協定，確保能參與當地稀土與能源開發。

此外，川普的背景也成為輿論討論焦點。身為房地產開發商出身，他的「擴張DNA」似乎延伸到治國理念。專家指出，川普此類言辭既可能是用於取悅支持者、營造強勢領導形象，也可能是談判籌碼，藉此換取其他外交讓步。

不過，若川普將「土地所有權」之要求與駐韓美軍規模調整掛鉤，美韓同盟關係恐面臨嚴峻考驗。儘管他在此次會談中強調美韓友好，暫未以裁減駐軍施壓，但相關議題的火種仍在。