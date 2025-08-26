美韓峰會聚焦和平願景！李在明讚川普「和平締造者」：我願成推手

▲南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間25日在白宮進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於美東時間25日中午12時32分（台灣時間26日凌晨0時32分）抵達白宮，與美國總統川普進行首次會談。李在明在會中稱讚川普是「南北韓和平締造者」，並自許成為幕後的「節奏推手」，表示願意協助川普推動南北韓和平；川普則強調與北韓領導人金正恩關係良好，並期望今年內再度會晤。

根據韓媒《朝鮮日報》，川普、李在明兩人的會談在白宮橢圓辦公室舉行。李在明首先肯定川普關注全球和平事務與實際成果，稱「歐洲、亞洲、非洲與中東的多處戰火，透過川普的角色而逐步實現休戰與和平」。

李在明進一步表達對南北韓和平的期許，幽默提議希望川普能在北韓首都平壤建造「川普大廈」，並自己也能在其中打高爾夫球，強調「希望川普能成為世界史上的和平締造者」。

李在明向川普提到，南北韓關係在川普第一任時曾非常穩定，但川普暫離政治舞台後，北韓加速擴張生產核武與導彈，導致南北韓局勢惡化。川普回應，「如果我當選，就不會發生這種事」；李在明表示認同，並透露自己對金正恩與川普的特殊關係相當信任，即便金正恩的胞妹金與正曾對美國與自己發表批評，也顯示仍在等待川普的聯繫。

針對南北韓事務，李在明坦言，「目前我的介入難以改善南北關係，能解決此問題的唯一人物是川普」。他重申，「川普是和平締造者，我願成為節奏推手」。川普則回應「會這麼做」，並相信能與李在明能在北韓議題上取得重大進展。

▲即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

川普表示，他與金正恩彼此尊重，但若是換作是希拉蕊（Hillary Clinton）當選，美國、南韓、北韓三方局面不會達到目前程度。

川普隨後回顧，早期於2017年與金正恩互動時，曾稱金正恩為「火箭人」，並提及北韓參與平昌冬季奧運的過程，認為對話促使奧運門票銷售增加，也顯示雙方關係改善。

對於何時能夠再度與金正恩會面，川普表示「今年內希望能見一面」，至於是否會出席10月在南韓慶尚北道慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，川普回應「可能會去」，並暗示若出席，或有機會再次與金正恩或中國國家主席習近平會晤，但也坦承較為困難。