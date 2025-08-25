差點活活煮死！　8旬嬤泡按摩池「體溫狂飆」險喪命

▲80多歲的阿嬤受困在小木屋內的熱水按摩池險喪命。（圖／翻攝自Facebook ）



記者張方瑀／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）一群80多歲的女性好友日前相約出遊時，其中2人受困在小木屋內的熱水按摩池，體溫飆升到差點喪命，所幸在其他友人與救援人員的即時協助下，幸運撿回一命。

根據《每日郵報》報導，當地一群80多歲的女性好友近日前往阿帕拉契高原（Appalachian Plateau）沃爾夫郡（Wolfe County）度假。她們在一天的行程結束後，見木屋裡有熱水按摩池，便決定下水放鬆，未料竟因此釀成意外。

其中兩名婦人因健康狀況無法自行爬出水池，體溫不斷升高，出現「高熱」（hyperthermia）症狀；根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），當人體核心溫度過高，可能從輕微熱疹迅速惡化成致命中暑。

隨著情況惡化，兩人逐漸失去意識，其他友人急忙出手相救，其中一人跳進池中托住她們的頭避免嗆水，另一人則立刻撥打911報警。沃爾夫郡搜救隊（WCSART）和警方火速趕往現場，小木屋的看管人也協助將兩名女子拖出水面。

WCSART表示，其中一名受害者雖部分恢復反應，但另一人已完全失去意識，情況相當危急。急救人員將她移到浴室，用冰水與冰塊不斷沖淋降溫；另一名受害者則先接受冰敷，但因效果不佳，最後改以水管噴灑冷水降溫。

經過20至30分鐘「冷水浸泡」急救後，兩名婦人才恢復意識，並在狀況穩定後送往醫院觀察與治療。WCSART指出，這是他們首次處理此類型急救案例，並提醒民眾，熱水按摩池雖可放鬆，但若使用不當，可能造成嚴重後果。

搜救隊也呼籲，使用熱水池時應控制時間在15至30分鐘之內，更要事先確認自己有能力安全離開，特別是行動不便或有健康問題的人更需謹慎。他們警告，「體溫過高症與中暑可能致命，若不是這次眾人反應迅速，後果恐怕完全不同。」