澤倫斯基：烏軍遠程打擊靠「自製武器」　無須美方介入

▲澤倫斯基強調，烏軍對俄羅斯境內的長程打擊完全依靠國產武器。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）強調，烏軍對俄羅斯境內的長程打擊完全依靠國產武器，並未與美國協調，等同否認外界盛傳限制使用美援武器的說法。

《華爾街日報》先前在報導中指出，五角大廈自春末起，已啟動一套不公開的高層審批機制，賦予國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）權限，能禁止烏克蘭動用美國提供的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標，導致相關行動已被擱置數月。

不過，澤倫斯基24日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席記者會時澄清，烏克蘭沒有與美方討論這些限制，「目前我們採用的是自製的遠程武器，最近也沒有和美國談過相關議題。過去俄羅斯攻擊我們能源系統時，確實有出現不同訊號，但現在我們完全依靠自己的研發成果。」

美國總統川普（Donald Trump）21日表態，認為如果不允許烏克蘭攻擊俄羅斯，「就不可能贏得戰爭」，並批評前總統拜登（Joe Biden）只准基輔防守、卻無法反擊。

不過，川普也坦言，他強烈反對前白宮政府允許烏克蘭使用美製長程武器攻擊俄羅斯的政策。

另一方面，澤倫斯基20日宣布，烏克蘭將於今年冬季開始量產國產長程巡弋飛彈「火鶴」（Flamingo）。澤倫斯基指出，火鶴已通過成功測試，並形容這是烏方目前「最成功」的飛彈，射程最遠可達3000公里，「12月我們會擁有更多，年底或明年初就能正式進入量產階段。」