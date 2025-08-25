韓造船業保台海和平？美媒分析「3500億美元投資」　駐韓美軍成焦點

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景稍早抵達美國華府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明稍早已抵達美國華府，並與在美韓僑進行懇談會，預計美東時間25日與美國總統川普舉行首次會談。在此之際，多家美國媒體聚焦分析雙方可能討論的議題，包括南韓對美3500億美元投資方案、駐韓美軍「戰略柔軟性」問題，以及雙方在造船業與國防合作的進展。

稍早美國白宮公布，川普、李在明的會談將從26日凌晨0時15分（台灣時間）開始，而換算為美東當地時間則為25日中午12時15分。

部分美媒直言，這場會談不僅影響美韓經貿，還牽動區域安全與美國對中國、北韓（朝鮮）的戰略與政策。《韓聯社》指出，隨著外界預測中國可能於2027年出兵台海，美國為了增強海軍實力、縮小與中國的差距，未來如何與南韓在造船業展開合作，將是迫切的課題之一。

美媒《紐約時報》指出，李在明與川普同樣從暗殺威脅倖存，也都展現對北韓最高領導人金正恩的關注，但在如何定位美韓同盟方面，雙方的優先順序存在差異。報導強調，川普政府正推動讓駐韓美軍角色擴大至牽制中國，並要求南韓在自我防衛承擔更大責任。

對此，南韓擔憂，所謂「戰略柔軟性」將削弱南韓在防禦北韓上的能力，甚至可能迫使南韓捲入台海戰事。

▲川普政府喊出「戰略柔軟性」，欲藉此將駐韓美軍角色擴大至牽制中國。（圖／達志影像）

《紐約時報》提及，川普對南韓提出龐大經濟要求，包括以關稅談判為基礎推動3500億美元投資計畫，以及增加駐韓美軍經費分攤。在此背景，南韓社會內部興起「自製核武」的討論聲浪，認為不應該單靠美國保護，而這股聲浪正逐漸壯大。

美媒《NBC News》則聚焦經濟與產業合作。報導指出，會談可能細化3500億美元對美投資的細節，核心是川普所強調的造船業合作。南韓已於7月底與美方達成協議，宣布成立名為「MASGA」（讓美國造船業再度偉大）基金，金額達1500億美元，屬於整體投資方案的一部分。不過，這些投資多數並非直接投入，而是以貸款或保證為主。

報導分析，駐韓美軍未來角色仍是更敏感的核心議題。美國長期要求駐韓美軍能夠具備「域外任務」能力，不僅在韓半島（朝鮮半島）內防範北韓，也能因應可能爆發的台海衝突。川普上任後，這種要求進一步加強。報導直言，美國高層言論顯示，川普政府除向南韓施壓增加軍費分攤外，也可能試圖藉由重組駐韓美軍，增強應對中國的能力。

▲南韓在與美國進行關稅談判時，推出「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，盼以重振美國造船業吸引川普。（圖／達志影像）

美媒《華爾街日報》則聚焦貿易、軍費與產業結合。報導認為，MASGA計畫已在南韓引發「國家級口號」般的熱度，對川普極具吸引力。同時，美國正面臨2030年前海軍戰力不足的壓力，若要因應2027年中國可能入侵台灣的情境，必須迅速縮小與中國的海軍差距，這使得南韓造船業合作顯得更加不可或缺。

《華爾街日報》指出，去年南韓的韓華海洋與現代重工，已取得美軍第七艦隊在日本的4項維修合約，雖然主要針對非戰鬥艦艇，但若美國放寬法規限制，南韓企業有望進一步承接軍艦維修業務。李在明此次訪美行程中，也將安排參訪韓華海洋斥資約1億美元收購的美國費城造船廠，藉此展現美韓造船合作的具體進展。