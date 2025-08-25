　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

11歲女童突在家生下嬰兒　「完全沒發現女兒懷孕」失職爸媽被捕

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲11歲女童懷孕生子，引發外界關注。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州傳出一名11歲女童懷孕生子，更誇張的是她的父母事前完全沒發現，直到女兒16日在家中生下嬰兒被緊急送醫，事情才曝光。目前失責的父母已遭到逮捕。

馬斯科吉市(Muskogee)一名11歲女童，本月16日在家中生下嬰兒，33歲母親雪莉(Cherie Walker)與34歲繼父沃克(Dustin Walker)在女兒生產前未提供相關醫療護理，因疏忽照顧孩童的罪名被捕。

調查人員在起訴書中表示，女童在生產前沒有受到任何產前護理，將近1年的時間沒看過任何醫生，恐怖遭遇讓女童精神蒙受巨大創傷，「這個孩子不但懷孕了，而且還是在家中，沒有護理人員幫助的情況下生產，這些痛苦都將成為她一輩子的惡夢」。

女童的父母表示，他們事前完全沒發現女兒懷孕，直到孩子突然生了下來。女童的祖母也為女兒和女婿喊冤，「我只是想讓世人知道，我們根本不知道發生了這樣的事情，我們什麼都不知道」，對於外界把他們描述成「怪物」，感到難過。

檢察官目前正在等待親子鑑定結果出爐，預計會需要2周時間，不排除未來會對女童父母提出更多指控，11歲女童與5名兄弟姊妹已被帶離家中，暫由社福機構照顧。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢
24歲偶像遭強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍　粉絲怒了
4.6億豪宅血案！　加州富豪、妻女慘死
曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單
快訊／抓到了！　新店男縱火8人送醫
超商周一咖啡優惠來了！　7-11寄杯省360
快訊／教育部認葉丙成未違性平法　北檢火速分案偵辦「洩漏個資」
台灣小將為對手「拉鍊把關」　威廉波特超暖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

導盲犬遇船難幸運獲救　卻因「身上沒有入境文件」要被安樂死

陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

男乘客登機口突然脫衣　裸體在機場「亂舞做瑜伽」詭異畫面曝

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

印度YouTuber瀑布旁拍片！下秒「水壩洩洪」被沖走　最後身影曝

劍魚颱風下午登陸！越南大規模撤離機場關閉　浪高9.5公尺

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

印度YouTuber瀑布旁拍片！下秒「水壩洩洪」被沖走　最後身影曝

劍魚颱風下午登陸！越南大規模撤離機場關閉　浪高9.5公尺

「野狗啃屍」獸性大發！加薩市淪人間煉獄　他嘆宛如老了40歲

李在明直球對決川普！堅拒駐韓美軍「戰略靈活」　會談時程出爐

40歲泰女吃完自製咖哩「口吐白沫暴斃」！　竟是1食材奪命

4.6億豪宅3死血案！　加州富豪「射殺前妻、女兒」後輕生

差點活活煮死！　8旬嬤泡按摩池「體溫狂飆」險喪命

11歲女童突在家生下嬰兒　「完全沒發現女兒懷孕」失職爸媽被捕

第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢「早就期待這一天」

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

海巡高官收賄188萬！外流「公務機密」給對岸　遭求刑9年6月

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

國際熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

4.6億豪宅血案！　加州富豪射殺妻女後輕生

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

男童買麵包少1元　店員拒賣秒丟垃圾桶

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

韓中關係回正軌？李在明信可能成關鍵

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：遠程打擊靠自製武器　無須美介入

澤倫斯基：遠程打擊靠自製武器　無須美介入

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）強調，烏軍對俄羅斯境內的長程打擊完全依靠國產武器，並未與美國協調，等同否認外界盛傳限制使用美援武器的說法。

韓造船業保台海和平？分析川李會3500億投資

韓造船業保台海和平？分析川李會3500億投資

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

馬斯克Neuralink首位受試者近況曝

馬斯克Neuralink首位受試者近況曝

科學怪兔！兔子「長角」嚇壞居民　真相曝

科學怪兔！兔子「長角」嚇壞居民　真相曝

關鍵字：

美國女童懷孕奧克荷馬州Cherie WalkerCherie Walker北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面