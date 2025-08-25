11歲女童突在家生下嬰兒　「完全沒發現女兒懷孕」失職爸媽被捕

▲11歲女童懷孕生子，引發外界關注。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州傳出一名11歲女童懷孕生子，更誇張的是她的父母事前完全沒發現，直到女兒16日在家中生下嬰兒被緊急送醫，事情才曝光。目前失責的父母已遭到逮捕。

馬斯科吉市(Muskogee)一名11歲女童，本月16日在家中生下嬰兒，33歲母親雪莉(Cherie Walker)與34歲繼父沃克(Dustin Walker)在女兒生產前未提供相關醫療護理，因疏忽照顧孩童的罪名被捕。

調查人員在起訴書中表示，女童在生產前沒有受到任何產前護理，將近1年的時間沒看過任何醫生，恐怖遭遇讓女童精神蒙受巨大創傷，「這個孩子不但懷孕了，而且還是在家中，沒有護理人員幫助的情況下生產，這些痛苦都將成為她一輩子的惡夢」。

女童的父母表示，他們事前完全沒發現女兒懷孕，直到孩子突然生了下來。女童的祖母也為女兒和女婿喊冤，「我只是想讓世人知道，我們根本不知道發生了這樣的事情，我們什麼都不知道」，對於外界把他們描述成「怪物」，感到難過。

檢察官目前正在等待親子鑑定結果出爐，預計會需要2周時間，不排除未來會對女童父母提出更多指控，11歲女童與5名兄弟姊妹已被帶離家中，暫由社福機構照顧。

