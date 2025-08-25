首例人類感染「螺旋蠅蛆病」現蹤美國　蛆蟲把宿主啃食致死

▲美國出現「新世界螺旋蠅」感染人類的首起病例。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州出現「新世界螺旋蠅」（screwworm）首起人類感染病例，這種食肉寄生蟲的進食方式，類似把螺絲鑽入木頭因而得名，會把宿主啃食致死。

《路透社》引述4名知情人士說法報導，患者從瓜地馬拉返美後，確診感染「新世界螺旋蠅」，目前已在馬里蘭州接受治療，該州也採取了相應的預防措施。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）與馬里蘭州官員已證實病例，南達科他州獸醫湯普森（Beth Thompson）24日表示上周接獲CDC通報。美國牛肉聯盟（Beef Alliance）高層也於20日致信通知家畜與畜牧產業的20多名人士。

▲新世界螺旋蠅，鑽食活體溫血動物，最終導致宿主死亡。（圖／路透）



「新世界螺旋蠅」是一種食肉寄生蠅，雌蠅會在溫血動物的傷口產卵，孵化後數百隻蛆蟲以銳利口器鑽食活體肉質，若未獲治療將導致宿主死亡。這種蛆蟲很少感染人類，及早治療通常可以存活，但不論感染人類或動物都可能致命。此外，其治療過程極為艱難，因為必須清除所有蛆蟲，並且徹底消毒傷口。

「新世界螺旋蠅」疫情去年底開始升溫，並從中美洲往北移動。美國農業部等單位估計，萬一疫情爆發，可能衝擊已創歷史新高的美國牛肉期貨市場，目前美國牛隻數量降至70年來最低水準，供應極度緊張。此外，全美最大養牛州德州也可能承受18億美元損失，包括牲畜死亡、勞動成本與醫藥費用。

1960年代「新世界螺旋蠅」一度在美國境內被滅絕，當時研究者釋放大量的不孕公蠅，與野生母蠅交配，產下不孕的卵。1周多前，農業部長羅林斯（Brooke Rollins）等官員才前往德州，宣布打造一間不孕蠅設施，對抗食肉蛆蟲的危害。目前全球僅巴拿馬一座設施可生產不孕公蠅，但每周產能只有1億隻，而專家認為需要5億隻才能有效控制疫情。