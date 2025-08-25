　
    • 　
>
Neuralink首位受試者近況曝！　馬斯克「大腦晶片」徹底改變生活

▲▼美國科技新創公司Neuralink的大腦晶片實驗首位受試者阿爾鮑（Noland Arbaugh）。（圖／路透）

▲首位受試者阿爾鮑（Noland Arbaugh）去年1月接受腦部手術，晶片植入後已使用逾一年。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國科技新創公司Neuralink的大腦晶片實驗，正在改變癱瘓患者的生活。首位受試者阿爾鮑（Noland Arbaugh）去年1月接受腦部手術，晶片植入後已使用逾一年。他接受《財星》（Fortune）專訪時直言，這項技術讓他重新找回自主權，「我的人生已經完全不同」。

阿爾鮑2016年因游泳意外導致肩膀以下癱瘓，去年於亞利桑那州鳳凰城接受手術。手術機器人僅花不到2小時，便將上千條微細電極導線植入腦中神經元，使他能透過意念操作電腦與家電。如今，他不必動手指，就能打電動、學習課程，甚至遙控空氣清淨機。

全球約80人曾安裝過類似的腦機介面，但Neuralink的臨床實驗目前僅有9名參與者，其中包括1名女性，所有手術均在美國醫院進行。阿爾鮑每天使用晶片約10小時，安排學習、閱讀與娛樂活動。他已選修社區大學的神經科學課程，並計畫創辦公司，投入專業演說領域。

「過去我沒有方向，只是過一天算一天；但現在，我找到能實現潛能的方式，這感覺真的不一樣。」阿爾鮑坦言，雖然成為第一位受試者伴隨風險，但他從未後悔，「即使不成功、甚至出現嚴重後果，我也知道這將幫助到未來的某個人」。

他形容自己「嚴格來說是個賽博格（cyborg）」，因為身體被科技強化，不過他仍認為自己只是普通人。至於外界質疑Neuralink技術過於侵入，創辦人馬斯克（Elon Musk）則回應，公司對人類試驗格外謹慎，因此進展速度才不會過快。

08/23 全台詐欺最新數據

Neuralink晶片AI科技馬斯克北美要聞

