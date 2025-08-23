　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國日本商會：內捲式競爭為在中日企帶來挑戰

▲中日關係。（圖／路透社）

▲在中日企員工擔憂在中工作的人身安全問題，呼籲中國政府重視。（圖／路透社）

文／中央社

中國日本商會會長本間哲朗表示，「內捲式」競爭為在中日企帶來挑戰，政府祭出相關約束，目前尚未有明顯效果；在中日企員工擔憂在中工作的人身安全問題，呼籲中國政府重視。

中國日本商會昨天在北京召開第7次「會員企業景氣和營商環境認識問卷調查結果」記者會，問卷有效樣本共計1434份，本間哲朗於記者會上與媒體問答。 據21世紀經濟報導、財新網報導，本間哲朗表示，內捲式競爭（過度競爭、內耗趨於惡性循環）對於在中日企構成挑戰；打價格戰不是理性競爭方式，企業應該思考錯位應對，例如透過提升產品附加價值、設計差異化增強競爭力。

他坦言，內捲式競爭對於在中日企來說是「非常頭疼」的事，中國政府有關單位祭出相關呼籲或規定，目前尚未看到明顯效果。建議日企也可以在激烈競爭中抓住價格下降契機，降低零組件、耗材採購成本，可反倒加強日企競爭力。

中國日本商會「會員企業景氣和營商環境認識問卷調查結果」顯示，日企員工與家人在中國工作、生活的人身安全成為「營商環境滿意度」調查「非常希望改善」與「希望改善」的第1個反饋要項。 調查回饋提到，「由於對安全安心的生活環境存在不安，無法從日本派遣駐外人員，同時也無法帶家屬同行」、「希望公布有關反間諜法的詳細標準。由於外國人拘禁事件的原因不明確，從日本出差的人數正在減少」。

本間哲朗於簡報致辭頁提到，對於7月底江蘇蘇州發生日籍母子遭襲擊一事深表遺憾，對於在中日企來說，確保員工與其家人的安全是展開業務基本前提，這次問卷調查收到許多關於在中工作、生活的憂心。

本間哲朗強調，中國日本商會將繼續強烈要求日本政府、日本大使館、領事館與中國政府確保日本國民的安心與安全，同時要求迅速公開包括事件背景在內的詳細資訊，「包括我在內的商會幹部，今後也將每有機會，將就此事進行呼籲」。

一名日商主管被指控從事「間諜活動」，在7月被中國法院判刑3年半，中國日本商會關切該案。 本間哲朗於簡報致辭頁強調，日企不管在哪個國家或地區，遵守法律法規都是經營活動的基礎，也是社會責任，企業有義務確保員工的安全與安心，「今後我們將繼續要求中國政府在中國法律框架下作出高透明度的司法裁決」。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊
台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱
楊皓如「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場
最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照
媽媽跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命
7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

中日企競爭挑戰人身安全內捲式競爭商會

