反擊川普「對等關稅」　陸6大商會籲「各國聯手反制」

▲中美新一輪貿易戰開打。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

為了反擊美國的「對等關稅」，中國大陸4日下午宣布向美國所有進口商品加徵34%關稅。大陸醫藥保健品進出口商會、機電產品進出口商會、食品土畜進出口商會在內的6家商會5日也分別發出聲明，呼籲全球各國的聯手反制。

大陸醫藥保健品進出口商會在聲明中表示，美國政府的單邊貿易措施無視世貿規則，不僅嚴重影響包括中國在內的全球醫藥產業企業的生產經營，還將嚴重影響全球醫藥產業研發、生產和產業鏈供應鏈穩定，損害全球各國民眾的健康福祉，尤其是嚴重影響相關中低收入群體的醫療保障。

大陸醫藥保健品進出口商會強調，堅決支持中國政府採取的反制措施，並將與全球各國醫藥行業一道，維護全球醫藥企業的合法權益，共同促進這一重要民生行業的健康發展。

▼美國持續加重關稅，影響大陸出口業。（圖／CFP）



大陸機電產品進出口商會表示，相信在中國政府的領導下，中國機電外貿行業有信心、有能力抵御外部風險挑戰。

大陸機電產品進出口商呼籲，全體會員企業與國內機電行業同仁團結一致，堅持開放共贏的國際化路線，積極調整外貿經營策略，開拓多元化市場，加快外貿轉型升級。

大陸五礦化工進出口商會表示，堅決支持中國政府採取一切必要的經濟反制措施，並在此強烈呼籲，美國政府立即取消單邊加徵關稅措施。

大陸五礦化工進出口商會呼籲，全體會員與全球五礦化工行業業界同仁團結一致，共同反對美方單邊貿易霸凌做法，攜手應對貿易戰帶來的負面影響。

大陸紡織品進出口商會表示，將與各國紡織服裝產業界一道，加強溝通協作，共同應對這一貿易保護主義衝擊，為維護紡織服裝國際產業鏈供應鏈的健康穩定發展貢獻力量。

大陸輕工工藝品進出口商會呼籲，國際產業界、各國輕工企業和上下游合作夥伴攜起手來，聯合反對美國的貿易霸凌做法，團結協作，共同應對美方單邊措施帶來的系列問題。

大陸食品土畜進出口商會表示，將在中國政府的領導下，與中國食品農產品進出口企業站在一起，共同應對美國加徵關稅帶來的挑戰，共同促進行業的高質量發展。