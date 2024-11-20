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幕後／中國主辦2026APEC　我外交談判占上風「促中讓步給2承諾」

▲▼亞太經濟合作會議（APEC）各國領袖大合照。（圖／路透）

▲亞太經濟合作會議（APEC）各國領袖大合照。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

2026年的亞太經合會APEC由中國主辦，外界憂心是否影響我國兩年後的參與。由於APEC採「共識決」，外交團隊磋商過程中，表明「若中國不與台灣協商，我方將堅決不同意」立場，並向其他會員說明我方關切，最終促成中國讓步，承諾將依APEC規範、保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並維護赴中國出席APEC會議與會人員的人身安全。涉外官員透露，前線外交人員的努力下，確保台灣與中國在國際組織架構中的對等互動，迫使「戰狼」回歸談判桌。據了解，總統賴清德也高度肯定外交人員的表現。

在秘魯舉辦的APEC年會剛落幕，由於中國獲得2026年APEC主辦權，外界憂心台灣作為APEC正式成員，屆時恐將面臨更多中國打壓，甚至可能在會議期間遭遇人身安全疑慮。涉外官員透露，由於APEC採「共識決」，中國需獲得所有會員經濟體同意才有資格主辦，在台灣堅守立場並聯合理念相近會員協助下，中國最終承諾將依APEC規範、慣例及實踐保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並維護所有赴中國出席APEC會議與會人員的人身安全。

然而，中國施壓無所不用其極，中國國家主席習近平出席APEC年會同時對秘魯進行國事訪問。涉外人士透露，秘方從政府、媒體乃至私人企業都感受到來自中國的巨大壓力。先是台灣刊登於利馬機場的「Chip in with Taiwan」燈箱廣告被強制撤下，接著位於利馬市中心建築頂樓的「TAIWAN」字樣 T-bar 廣告，也遭中國駐秘魯使館威脅下架。

消息指出，中方人員甚至試圖闖入廣告架設地點，意圖拆除廣告，只為避免習近平「看見台灣」，其手段之極端令人咋舌。

對於中國爭取APEC主辦，涉外官員透露，我國雖然是APEC的完整會員，但中國仍持續意圖打壓台灣的正常參與。此外，中國於今年6月份公布的「反台獨22條」有可能威脅我國及其他經濟體與會人員的人身安全，因此台灣對中國爭取辦會抱持高度關切及保留。

該人士說明，為妥善維護台灣平等尊嚴參與APEC的正當權利，以及確保所有經濟體與會人員的人身安全，外交部長林佳龍指示外交團隊堅持「共識決」原則，表明「若中國不與台灣協商，我方將堅決不同意」的立場，並向其他會員說明我方關切，爭取瞭解及支持。

涉外官員表示，在我方表達立場後，也獲得許多理念相近會員正面回應，並稱許台灣外交人員的發言內容「強而有力」，亦有國家洽詢「反台獨22條」內容盼研議，更了解台灣的憂慮和主張。外交部也同步讓在秘魯的國安高層人士知悉，並經呈報層峰拍板後，據此與中方進行協商，同時與友我國家官員保持密切聯繫，促請協助向中國表達同樣關切，最終促成中國做出符合台灣要求的具體承諾。

官員透露，在協商過程中，中方官員不僅曾勸說台灣退讓，也動員扈從國家發言影射台灣阻撓中國辦會，本次主辦國秘魯也疑似在中國壓力下數次試探台灣底線。而，前線外交人員均堅定立場表示「若不溝通，就不可能同意中國主辦」，並未退讓。

涉外官員指出，由於台灣展現強硬態度，並獲得G7等理念相近國家支持，中國最終同意在APEC架構下與台灣「對等協商」，大大提升台灣在APEC的能見度。官員透露，有鑒於中國發佈「反台獨22條」，並加劇對台輿論、心理、法律「三戰」等種種文攻武嚇作為，此次台灣與理念相近國家密切協調合作，成功阻止中國跳過與台灣溝通協商的意圖，「在過程中極大化自身優勢，表現可圈可點。」

對最終談判成果，涉外官員透露，前線外交人員的努力下，成功維護了台灣參與國際組織的地位，並確保台灣與中國在國際組織架構中的對等互動，迫使在眾多國際場域傲慢的「戰狼」回歸談判桌。據了解，總統賴清德也高度肯定外交人員的表現。

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