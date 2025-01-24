在華美企對川普「普遍悲觀」　美商會：過半數憂美中關係惡化

▲51%的在華美國企業擔心未來中美雙邊關係惡化，創過去5年來的最高水平。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

近期一項最新調查顯示，在華美國企業對中美關係的走勢感到擔憂。根據中國美國商會當天發佈的最新年度調查結果顯示，51%的在華美國企業擔心未來中美雙邊關係惡化，比例達到過去5年來的最高水平。

《北京日報》報導指出，中國美國商會1月23日在北京發佈《2025中國商務環境調查報告》。報告顯示，53%的在華美資企業計劃在2025年增加投資，僅有6%計劃減少投資。美企認為2024年中國的投資環境有所改善，比例較2023年提升了5個百分點。

中國美國商會本次年度調查共覆蓋368家會員單位，調查時間為去年10月至11月間，調查劃分的四大行業中，技術和研發、資源和工業、消費領域的美國企業都將中國國內消費增長視為2025年中國市場的首要機遇。

調查發現，在華美企最擔心的問題包括地緣政治緊張局勢、政策上的不確定性以及貿易糾紛等。但有近半數接受調查的美企表示，中國是全球排名前三的投資重點對象，這一比例與去年發佈的年度調查結果基本持平。

報告顯示，美企也認為中國的投資環境有所改善，延續了2023年以來的趨勢。其中，33%的美國企業認為中國投資環境有所改善，較2023年增加5個百分點，認為有所惡化的則減少7個百分點。認為外資企業在中國的受歡迎程度增加或不變的美企比例也上升了7個百分點。

在計劃增加投資的美企中，33%以中國市場為戰略重點，18%預期中國市場增長速度加快，12%認為中國人才儲備充足，10%源於政策激勵。分區域看，美企認為長三角（30%）、粵港澳大灣區（22%）、京津冀（17%）和成渝地區（14%）是最有吸引力的經濟區域。

2024年，67%的美國企業不考慮將生產採購轉移到中國境外，13%在考慮但未採取行動。美中貿易摩擦和地緣政治摩擦升級是美企考慮將產能轉移出中國的前兩大主要因素。在這一問題上，風險管理和對政策環境不確定的顧慮均較2023年下降了7個百分點。

87%的美企認為創新和研發對發展在華企業重要，比重較去年上升1個百分點。而中美科技「脫鈎」可能性是美企眼中阻礙創新的最主要因素。

由於美國政府換屆，在華美企對美中關係的關切顯著上升，87%認為積極的美中關係對在華業務增長有重要影響。對2025年的美中關係走向，美企普遍悲觀，51%認為美中關係將會惡化，較2024年大幅增加27個百分點，僅有14%認為將會改善，減少16個百分點。

對兩國政府的期待上，42%的美企希望美國政府避免使用激烈的言辭和針鋒相對的行動，31%期待降低對中國商品的關稅。30%的美企希望中國政府確保美企在中國公平的競爭環境，27%期待中方積極與外國商界交流，確保中央、省級和地方政策一致性也是美企主要關切。

針對這份調查，中國美國商會董事會主席柳青表示，「以經貿關係為基礎、穩定而具有建設性的」雙邊關係不僅有利於中美兩國，也有利於全球經濟穩定。