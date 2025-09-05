葉丙成回台大上課「駐警守門還查證件」　校方：維護學生受教權

▲葉丙成返回台大授課，卻因課堂戒備森嚴而遭質疑。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部前次長葉丙成因捲入性平洩密事件，日前主動請辭並回到台大任教。但在台大授課時，被媒體目擊現場戒備森嚴，雙重認證後才能進入教室，遭批雙標。台大今（5日）表示，因接獲校外人士及媒體要到課堂，為維護學生受教權及人身安全才採取相關措施，且任何人只要有人身安全疑慮，均可通報校安中心或駐警隊協助處理。

葉丙成因涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，教育部專案小組歷經三個月調查，認為葉丙成未違反性平法，但葉丙成仍主動請辭並返回台大任教，也對造成社會紛擾致歉。

從台大課程網站查詢，葉丙成在新學期有開設「簡報製作與表達」課程，電機所、生醫電資所、電信所及領導學程的學生都可選修，上限為68人，加退選簽至70人，但不開放旁聽。

不過，根據《鏡新聞》報導，本周三晚間，葉丙成現身新學期開設的「簡報製作與表達」課程，但現場除了台大駐警隊外，還有數名校安人員，甚至選修這堂課學生，進教室前必須出示學生證或身分證，以及選課確認信來做雙重認證後才能進入教室，遭到疑似性平洩密主角質疑「雙重標準」。

對此，台大表示，由於學校早在數日前就接到有校外人士及媒體要到葉教授課堂一事，為了維護寧靜的教學環境、學生受教權及人身安全，校方安排校安相關人員維護現場秩序並保護上課學生的安全。台大指出，在台大校園內，只要有人身安全疑慮，均可通報校安中心或駐警隊協助處理。

台大也強調，一向尊重並歡迎媒體採訪公開活動，但若涉及教學場館、宿舍或餐廳等空間，為維護教學環境、保障學生受教權益與個人隱私，未經授課教師、學生或管理單位同意不得進入拍攝；如遇影響學生受教權、教學秩序或校園安寧的情況，校方將視需要安排駐警或校安同仁協助，以確保校園安全與秩序。