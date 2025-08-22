　
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃

▲▼ 小火鍋,火鍋,食物 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO想念台灣臭臭鍋。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食吸引無數饕客，夜市小吃、手搖飲、水果應有盡有，有一名曾來台灣交換的大陸女網友表示，2016年來台留學時，吃了「臭臭鍋」之後，至今難以忘懷，在其他地方都找不到一樣的味道，甚至萌生安排台灣旅遊，專程來吃臭臭鍋的念頭。

女網友在小紅書發文，2016年在台灣念書時，偶然吃到臭臭鍋，結果一試成主顧，這味道讓她「驚為天人」，至今仍時不時想念。她提到，回到大陸後無論怎麼找，都找不到一間能讓她「解饞」的店，甚至連外送平台也無相關選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她上網找到販售臭臭鍋的店，最近的地方居然是在香港、澳門一帶，讓她決定「為了吃這個鍋，想把今年的度假改到港澳台了」。

貼文曝光，引發不少網友共鳴，「我看到深圳也有的店有臭臭鍋，就是不知道你是否就想吃8鍋的，那店大陸好像真沒有」、「臭臭鍋口味不多，但很久沒吃會想念」、「臭臭鍋真的是小資族的最愛」。

說到台灣小火鍋，網路上一直都有許多討論，除了三媽臭臭鍋之外，許多網友推薦其他店家，「大呼過癮」、「不如吃大喜鍋」、「鍋湯滙也不錯啊，還有冰淇淋機，而且還24hrs營業，半夜吃鍋唯一選擇」、「億品鍋屌打」、「12mini屌打」、「鍋台銘屌打」、「多花一點錢吃石二鍋不好嗎」、「那吃8鍋比較好，還有涼麵、飯、冰淇淋吃到飽」。

美食台灣大陸小火鍋

