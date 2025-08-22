　
國際

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」　專家點嚇阻1關鍵

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲專家認可台灣強化自我防衛的「豪豬化戰略」。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

《新聞週刊》日本版最新一期以「台灣有事」為封面主題，專文探討台海安全情勢。美國智庫大西洋理事會副會長奎尼克（Matthew Kroenig）在文中指出，若第三次世界大戰爆發，「台灣海峽極可能成為導火線」。他強調，儘管台灣正積極強化自我防衛、邁向「豪豬化」，但真正嚇阻中國，仍需仰賴美國長期支持。

奎尼克分析，過去台灣曾抱持「反攻大陸」幻想，直至近年才嚴肅面對中國的軍事威脅。中國不僅擁有核武，對台動武意圖始終明顯。美國總統川普要求盟友自助並提升自衛能力，促使台灣轉向自我防衛。他觀察到，台灣社會的防衛意識明顯提升。

在軍備發展方面，美國對台軍購需求有所質疑。台灣偏好購買先進武器如F35戰機，但專家認為，應將重點放在反艦飛彈、不對稱作戰等實際應對中國登陸威脅或海上封鎖的裝備上，而非投資容易成為中國攻擊目標的龐大武器。

他說，長期以來，台灣國防部常由保守派軍人主導，軍隊文化是在國民黨威權統治下形成，因此情感上偏向親中，同時抗拒改革。儘管國軍也逐步擺脫過去保守、親中反改革的軍事文化，雖然改革之路仍充滿挑戰。

奎尼克也提到，台灣內部輿論分歧仍是一大弱點。民進黨雖已執政近十年，但國民黨與中國共產黨關係密切，影響力依舊不容小覷。加上中共訊息戰操作，導致部分民眾認為政府是在刻意挑起兩岸緊張。不過，他認為，台灣社會近年展現出前所未有的自我防衛決心。

現任總統賴清德積極強化國防政策，不僅公開將中國定位為「境外敵對勢力」，並重啟軍事法庭、加強反間諜作為。國防部長顧立雄則延長義務役期、舉行無劇本演習，並調整防禦戰略，放棄海岸線阻敵，改採游擊戰術爭取美軍介入時間。此外，國防預算已從GDP的2%提升至2.5%，賴清德也承諾未來將增至3%。台灣也積極發展自主武器，推動「產軍合作」。

政府2024年成立「全社會防衛韌性委員會」，強化衛星通訊，以便在海底電纜被切斷時仍能維持網路連線。同時推行風力發電，以確保自有能源，透過「全民防衛動員署」對超過160萬名後備役進行訓練與裝備更新，推動能源自主及後備軍人訓練，以提升整體抗戰能力。

民間媒體也響應，推出反映中國威脅的影視作品，讓社會更有危機意識，例如「零日攻擊」。奎尼克肯定台灣經濟實力，年增率達3至4%，人均GDP超越日本，但也認為國防預算仍有提升空間。他建議，台灣可參考北約與立陶宛，將軍事支出提升至GDP的5%左右，以因應潛在威脅。

奎尼克最後強調，台灣雖已逐步強化自衛力，逐步「豪豬化」，但美國持續支援仍不可或缺。唯有讓中國認為攻台代價高昂，才能真正維護區域和平與穩定。

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」　專家點嚇阻1關鍵

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」　專家點嚇阻1關鍵

美軍華裔水兵魏金超收取1.2萬美元，向中國出售軍事機密，20日被陪審團裁定，2項間諜罪及4項違反武器出口管制法罪，一共6項罪名全數成立，如今恐怕面臨終身監禁，預計12月正式宣判。

台灣國防安全軍備政策軍武要聞日韓要聞

