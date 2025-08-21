加拿大來台轉機客9月起免安檢　每年22萬人次受惠

▲加拿大運輸部等代表與我方於多倫多機場研商一站式保安會議情形。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

去年桃園機場轉機旅客中，約6％、近22萬人次來自加拿大，民航局今宣布，9月1日起加拿大來台於桃園機場轉機前往其他地區的旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估旅客可節省約1小時等候時間，每周有21架次航班旅客受惠。

交通部為提升桃園機場營運效率，推動一站式保安（One-Stop Security）計畫，依據《國際民航公約》第17號附約及國際民航組織（ICAO）《航空保安手冊》規範，只要起飛國的航空保安措施經書面審查及實地驗證後，確認高於或等於轉機國標準，該國旅客在轉機時可免除人身、手提行李與託運行李的再次安檢。

根據統計，去年於桃園機場轉機旅客中，約6％、近22萬人次來自加拿大。民航局長何淑萍表示，我國與加拿大自2018年起合作實施託運行李的「一站式保安」措施，加拿大來台轉機旅客的託運行李已享有免檢優惠，此次擴大合作範圍，將免檢對象擴及旅客本人與手提行李。

何淑萍近日率交通部航政司長韓振華、航警局長趙瑞華、桃園機場公司副總經理余崇立等人前往加拿大，除實地檢視溫哥華、多倫多機場安檢作業，並與加拿大運輸部、機場當局及相關安檢單位，確認「加拿大來臺轉機旅客免安檢」作業流程。

民航局指出，我國近年推動一站式保安，已陸續豁免美國全境、加拿大（溫哥華及多倫多）、紐西蘭（奧克蘭）機場至桃園國際機場轉機託運行李免除安全檢查，並於2023年9月1日起全面實施豁免美國來台轉機旅客人身及手提行李安檢，今年9月1日起將再擴大至加拿大。

▲溫哥華機場安檢單位向我方說明行李複檢程序。（圖／民航局提供）



