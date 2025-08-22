「立法院搬到核三廠」保障核安！小商人狂酸：連戰爭都安全

▲核三廠。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

核三延役公投即將在8月23日舉行，各界對於是否繼續使用核三廠意見分歧，討論熱度持續升溫。知經常分享政治時事觀點的網紅小商人表示，若要保障核能安全，最好的方法就是，「把立法院搬去核三廠，讓立委們在核電廠開會」，核廢料就放在立法院就好，這樣公投一定會過。

小商人在臉書發文，若真要確保核能安全，不妨將立法院遷至核三廠內辦公，讓立法委員直接在核電廠開會。他認為，這樣一來，不僅可讓立委們以自身安全為核電把關，「立法院掛保證，加上委員們用性命擔保核電安全」，會去當立委的，絕對都是愛台灣的，「立法院掛保證，加上委員們用性命擔保核電安全，立委沒資格靠北，要不然不要選」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小商人進一步指出，若立法院移至核電廠，立委們穿著鉛衣開會，表決時再也不用擔心人數不夠，遇到警鈴響起時大家百米衝刺撤離，「那個精神壓力很大，根本沒空跟你吵架」。此外，他表示這樣做不僅能避免延長會議，也能讓上下班時間固定，甚至預算都能充分維護，「超級安全」。

針對核廢料存放問題，小商人提出，若將核廢料存於立法院，民意代表就無須再口頭承諾「放我家」，而是以身作則，不再將壓力推給百姓，「立法院搬到核電廠，公投一定會過」。

他更指出，若總統府、行政院大家手牽手一起搬，新北市政府也搬去核四貢寮，「我保證絕對不會有加班問題，最怕死的權貴，就更會監督安全，都不用百姓擔心，立委好好監督，委員上班，各位放心」。