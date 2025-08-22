　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸再針對「資通電軍」終身追責　央視：國安機關又查獲數十個網攻平台

▲▼ 陸國家安全機關，台灣「資通電軍」數十個網攻平台已被查獲，終身追責 。（圖／翻攝 央視）

▲ 央視又報導，陸國家安全機關破獲台「資通電軍」數十個網攻平台已被查獲，終身追責 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》國防軍事頻道《礪劍》節目針對台灣「資通電軍」製作相關報導，內容直指「資通電軍」是民進黨2017年成立的「第四兵種」，專門竊取大陸機密，經過多方追查，大陸國家安全機關已經查獲「資通電軍」數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

《央視》節目「礪劍」製作追蹤節目，這次主題號稱掌握台灣「資通電軍」數十個網攻平台，全部已被查獲，並且將終身追責。

內容指出，「台灣『資通電軍』，一支由「台獨」勢力豢養的臭名昭著的網軍。」近年來偽裝成多個黑客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，「試圖竊取大陸地區的敏感數據和重要情報信息，性質極其惡劣。」

大陸方面如何追查發現？大陸國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，「資通電軍」是2017年台灣民進黨成立的「第四兵種」，它主要職責是統籌台軍方、「政府」甚至民間的網路技術力量。

杜振華進一步說，「資通電軍」專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透，妄圖竊取敏感數據和情報信息，甚至還配合美國的反華勢力，對我國發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。

▲▼ 陸國家安全機關，台灣「資通電軍」數十個網攻平台已被查獲，終身追責 。（圖／翻攝 央視）

▲  陸國家安全機關稱對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。（圖／翻攝 央視）

該節目生，近年來，大陸國家安全機關已順藤摸瓜，查獲「資通電軍」在用的數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

去年大陸國安部官網發布《起底「台獨」網軍「匿名者64」》文章，該文指稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，對大陸開展網路攻擊滲透活動，之後開始陸續釋出調查結果，以及官方懲治措施。

今年3月17日，《央視》公布調查結果，先釋出號稱是我資通電軍「四大網軍頭目」名稱公布4名參與策劃、指揮及實施台灣人，包括4人姓名、生日、身分證字號以及所處單位職位，甚至本人照片都曝光，其中一名林姓負責人身穿我陸軍軍裝，但遭我國軍否認是「指鹿為馬」。

之後，《央視》5月27日又釋出報導稱，查獲大陸科技公司遭台灣駭客網路攻擊，劍指又是民進黨的駭客組織所為。隨後，被認為「助攻」偵破此案的大陸資安廠360集團創始人出面開嗆稱，台灣駭客組織「簡單粗暴」，能力屬於三流團隊水準。

▲▼陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

大陸方面多次指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，廣州公安6月5日更發出《懸賞通告》，懸賞通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」，每人1萬元人民幣。

同日，大陸國家計算機病毒應急處理中心等機構5日發表《台民進黨當局「資通電軍」駭客組織網路攻擊活動調查報告》，公布資通電軍的組織架構、人員構成、工作任務等資訊，稱「資通電軍」指揮的一個駭客組織企圖竊取解放軍「聯合利劍」軍演的相關情報，以預判軍演行動計劃。

大陸國台辦先前指出，將針對所有涉嫌網攻的資通電軍人員納入重點監管範圍，進行三項「依法懲戒」措施，強調，「一追到底，絕不輕縱。」

發言人陳斌華也曾說，大陸國安機關有力「揭批」台灣資通電軍滲透大陸網路是警告震攝，並且警告「以網謀獨」是邪路，必遭嚴厲懲治。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸再針對「資通電軍」終身追責　央視：國安機關又查獲數十個網攻平台

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

「美妝帶貨王」盧秀燕又拿新武器狂噴　迅速登上Google熱搜

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

法越情侶竹子山古道健行迷路　金山警英語指路助脫困

娜璉出道10年首來台！ 子瑜媽「搬夜市」招待

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

網紅「館長」陳之漢日前再飛往中國，造訪深圳、澳門，期間開直播帶觀眾進到騰訊總部及南山「機器人谷」等多家企業，大讚當地創新實力和企業理念，令人印象深刻。館長19日直播中則坦言，未來有計畫前往更多地方，哪裡都想去，不一定只會在一線城市走訪。但他也直言，回台灣還有很多工作要做，還有很多台灣同胞需要他，去改變糜爛的政局。

九三閱兵提前暖場！探營解放軍「閱兵村」 儀仗隊宿舍大方展示內務櫃

九三閱兵提前暖場！探營解放軍「閱兵村」 儀仗隊宿舍大方展示內務櫃

陸恐怖奇案！陌生男非法入室「麻醉抽血」

陸恐怖奇案！陌生男非法入室「麻醉抽血」

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣

陸中央氣象台再發「高溫暴雨」雙預警 多地再現40度以上火烤模式

陸中央氣象台再發「高溫暴雨」雙預警 多地再現40度以上火烤模式

