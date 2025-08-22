陸再針對「資通電軍」終身追責　央視：國安機關又查獲數十個網攻平台

▲ 央視又報導，陸國家安全機關破獲台「資通電軍」數十個網攻平台已被查獲，終身追責 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》國防軍事頻道《礪劍》節目針對台灣「資通電軍」製作相關報導，內容直指「資通電軍」是民進黨2017年成立的「第四兵種」，專門竊取大陸機密，經過多方追查，大陸國家安全機關已經查獲「資通電軍」數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

《央視》節目「礪劍」製作追蹤節目，這次主題號稱掌握台灣「資通電軍」數十個網攻平台，全部已被查獲，並且將終身追責。

內容指出，「台灣『資通電軍』，一支由「台獨」勢力豢養的臭名昭著的網軍。」近年來偽裝成多個黑客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，「試圖竊取大陸地區的敏感數據和重要情報信息，性質極其惡劣。」

大陸方面如何追查發現？大陸國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，「資通電軍」是2017年台灣民進黨成立的「第四兵種」，它主要職責是統籌台軍方、「政府」甚至民間的網路技術力量。

杜振華進一步說，「資通電軍」專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透，妄圖竊取敏感數據和情報信息，甚至還配合美國的反華勢力，對我國發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。

▲ 陸國家安全機關稱對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。（圖／翻攝 央視）

該節目生，近年來，大陸國家安全機關已順藤摸瓜，查獲「資通電軍」在用的數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

去年大陸國安部官網發布《起底「台獨」網軍「匿名者64」》文章，該文指稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，對大陸開展網路攻擊滲透活動，之後開始陸續釋出調查結果，以及官方懲治措施。

今年3月17日，《央視》公布調查結果，先釋出號稱是我資通電軍「四大網軍頭目」名稱公布4名參與策劃、指揮及實施台灣人，包括4人姓名、生日、身分證字號以及所處單位職位，甚至本人照片都曝光，其中一名林姓負責人身穿我陸軍軍裝，但遭我國軍否認是「指鹿為馬」。

之後，《央視》5月27日又釋出報導稱，查獲大陸科技公司遭台灣駭客網路攻擊，劍指又是民進黨的駭客組織所為。隨後，被認為「助攻」偵破此案的大陸資安廠360集團創始人出面開嗆稱，台灣駭客組織「簡單粗暴」，能力屬於三流團隊水準。

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

大陸方面多次指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，廣州公安6月5日更發出《懸賞通告》，懸賞通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」，每人1萬元人民幣。

同日，大陸國家計算機病毒應急處理中心等機構5日發表《台民進黨當局「資通電軍」駭客組織網路攻擊活動調查報告》，公布資通電軍的組織架構、人員構成、工作任務等資訊，稱「資通電軍」指揮的一個駭客組織企圖竊取解放軍「聯合利劍」軍演的相關情報，以預判軍演行動計劃。

大陸國台辦先前指出，將針對所有涉嫌網攻的資通電軍人員納入重點監管範圍，進行三項「依法懲戒」措施，強調，「一追到底，絕不輕縱。」

發言人陳斌華也曾說，大陸國安機關有力「揭批」台灣資通電軍滲透大陸網路是警告震攝，並且警告「以網謀獨」是邪路，必遭嚴厲懲治。