加薩平民死亡比例83％？　以軍怒駁「機密數據」：完全錯誤

▲過去幾個月，許多巴勒斯坦人在領取物資時，遭到射殺身亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《衛報》21日報導，以色列國防軍（IDF）內部機密情報顯示，加薩戰爭的平民死亡比例高達83%。但IDF對此強烈反駁，宣稱此數據並不正確。

根據《衛報》，IDF資料庫登記的哈瑪斯（Hamas）或伊斯蘭聖戰組織（PIJ）戰士一共有4萬7653人，但在戰爭爆發18個月後不到20%被證實擊斃。情報來源宣稱，真正死亡的恐怖分子人數高得多，因為許多被擊殺的戰士姓名不明，或者不隸屬上述2個組織。

▲遭到戰火蹂躪的巴勒斯坦。（圖／路透）



面對媒體披露數據，IDF強烈反駁稱「報導中的數字是錯誤的，不符合以軍系統中的實際資料……這些說法不僅錯誤，更反映出對軍事行動的根本性誤解。」IDF堅持一貫說法，也就是戰爭中平民與武裝分子的死亡比例維持2比1，但沒有指出是哪一份數據有誤。

根據IDF於20日發布的最新數據，戰爭爆發迄今，被擊斃的恐怖分子約2.2萬人。哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，當地死亡人數已超過6.2萬人，但這項統計並未區分平民或武裝分子。

隨著戰事即將屆滿2年，IDF升級攻勢，有意再度占領加薩市，總理納坦雅胡表示，戰爭將持續至哈瑪斯被徹底消滅、救出剩餘人質為止。但不論是《衛報》主張的83%，或者以軍聲稱的66%，加薩戰爭都已成為現代史上平民傷亡最慘重的衝突之一。