　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

▲▼以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

▲ 川普大讚納坦雅胡，並稱自己也是戰爭英雄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在最新專訪中大讚以色列總理納坦雅胡為「戰爭英雄」，更直言自己也應獲得同樣稱號。他接受知名保守派主持人萊文（Mark Levin）訪問時表示，「他是戰爭英雄，因為我們攜手合作。我想我也是。」

川普在訪問中特別讚揚納坦雅胡下令轟炸伊朗核設施的決定，稱納坦雅胡是個「好人」。《紐約時報》指出，這番談話顯示兩位領導人在7月白宮會面時，對於打擊伊朗行動的自我肯定態度。

以色列6月中旬對伊朗發動大規模空襲，重創納坦茲及伊斯法罕的重要核設施，擊斃該國多名軍事指揮官及核科學家。隨後在6月22日，美國動用大型炸彈打擊埋藏在山區深處的伊朗福爾多核設施。美方最新評估顯示，福爾多設施受損嚴重，但因無法進入現場而難以精確評估損害程度。

川普在專訪中也將加薩人質獲釋歸功於自己，「是我救回了所有人質。」哈瑪斯在川普1月就職前後的停火期間釋放約30名人質，另有一名人質在川普5月出訪中東前夕獲釋。他們是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時被俘的240名人質之一，引發加薩戰爭，美國前總統拜登任內停火期間約有105人獲釋。

國際刑事法院去年11月對納坦雅胡及以國前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令，指控兩人在加薩犯下戰爭罪及危害人類罪。以色列駁斥相關指控，美國國務院更於今年6月對該法院4名法官實施制裁。

報導提到，川普上任以來頻繁為解決各地衝突邀功，包括盧安達與剛果民主共和國、印度與巴基斯坦、泰國與柬埔寨間的糾紛。他也宣布促成伊朗與以色列停火協議，結束6月持續近兩周的相互攻擊。

川普向萊文誇口，「我解決了6場戰爭。我們解決了伊朗問題，我徹底摧毀他們的核能力。如果有機會，他們本來可以在2秒內用來對付以色列。」

伊朗長期聲稱其核計畫僅用於和平目的，如今鈾濃縮能力受到美以聯合攻擊重創，但部分專家認為，德黑蘭未來仍可能在其他地點恢復鈾濃縮作業。隸屬伊朗革命衛隊的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）20日則對川普專訪做出回應，稱其對伊朗的言論「顛三倒四」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光
眭澔平突發不自殺聲明！「他們後台很硬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

哈瑪斯罕見突襲！「地道湧出」猛攻以色列軍營　10人當場斃命

普丁見川普當天就開殺！烏克蘭連5天遭猛轟　釀31死145傷

金正恩愛的抱抱！以「最高禮遇」允許面前抽菸　款待赴俄作戰軍官

泰國查獲700kg甲基安非他命　偽裝榴槤企圖「走私台灣」

才在網路上分享影片　媽開槍射殺全家4人「留最小3歲兒獨活」

隱藏10年被揭露！北韓「最新飛彈基地」衛星影像曝　緊鄰中國邊境

水下「憋氣29分鐘」挑戰極限　克羅埃西亞潛水員創金氏世界紀錄

美軍在敘利亞發動突襲　擊殺ISIS高階成員

川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

哈瑪斯罕見突襲！「地道湧出」猛攻以色列軍營　10人當場斃命

普丁見川普當天就開殺！烏克蘭連5天遭猛轟　釀31死145傷

金正恩愛的抱抱！以「最高禮遇」允許面前抽菸　款待赴俄作戰軍官

泰國查獲700kg甲基安非他命　偽裝榴槤企圖「走私台灣」

才在網路上分享影片　媽開槍射殺全家4人「留最小3歲兒獨活」

隱藏10年被揭露！北韓「最新飛彈基地」衛星影像曝　緊鄰中國邊境

水下「憋氣29分鐘」挑戰極限　克羅埃西亞潛水員創金氏世界紀錄

美軍在敘利亞發動突襲　擊殺ISIS高階成員

川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

大谷翔平傷情更新！　羅伯斯：大腿腫脹，幸好不是膝蓋

河北彩伽「1影片分享數2.2萬次」羞喊：尖尖哇嘎奶　預告新作登場

快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

藍鳥替前賽揚投手騰出位置　前起亞虎外援暫退牛棚

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

金泰希2女兒首度曝光！「一半是我、一半是Rain」幽默答：悲喜交加

「短劇男神」王奕然爆復合前女友！遭嫌屁多且臭分手…同框被直擊

民眾黨提案廢勾串羈押！劍青檢改批離譜如「頭長癬剁掉整顆頭」

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

科技股拋售潮　美股多收跌

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

美打造無人艦隊遇挫　艦艇測試熄火、互撞

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

美艦沖繩外海失火　急向日方求援

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

更多熱門

相關新聞

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

美國總統川普昨日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」國民黨主席朱立倫今（21日）受訪時肯定川普說法，並指出民進黨完全違反世界潮流，單靠綠能尤其是光電、風電，絕對沒辦法支撐台灣整個經濟發展及能源需求。

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

俄外長：烏克蘭安全談判「排俄」就是死路

俄外長：烏克蘭安全談判「排俄」就是死路

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

關鍵字：

川普以色列伊朗核設施戰爭

讀者迴響

熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面