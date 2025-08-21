川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

▲ 川普大讚納坦雅胡，並稱自己也是戰爭英雄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在最新專訪中大讚以色列總理納坦雅胡為「戰爭英雄」，更直言自己也應獲得同樣稱號。他接受知名保守派主持人萊文（Mark Levin）訪問時表示，「他是戰爭英雄，因為我們攜手合作。我想我也是。」

川普在訪問中特別讚揚納坦雅胡下令轟炸伊朗核設施的決定，稱納坦雅胡是個「好人」。《紐約時報》指出，這番談話顯示兩位領導人在7月白宮會面時，對於打擊伊朗行動的自我肯定態度。

以色列6月中旬對伊朗發動大規模空襲，重創納坦茲及伊斯法罕的重要核設施，擊斃該國多名軍事指揮官及核科學家。隨後在6月22日，美國動用大型炸彈打擊埋藏在山區深處的伊朗福爾多核設施。美方最新評估顯示，福爾多設施受損嚴重，但因無法進入現場而難以精確評估損害程度。

川普在專訪中也將加薩人質獲釋歸功於自己，「是我救回了所有人質。」哈瑪斯在川普1月就職前後的停火期間釋放約30名人質，另有一名人質在川普5月出訪中東前夕獲釋。他們是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時被俘的240名人質之一，引發加薩戰爭，美國前總統拜登任內停火期間約有105人獲釋。

國際刑事法院去年11月對納坦雅胡及以國前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令，指控兩人在加薩犯下戰爭罪及危害人類罪。以色列駁斥相關指控，美國國務院更於今年6月對該法院4名法官實施制裁。

報導提到，川普上任以來頻繁為解決各地衝突邀功，包括盧安達與剛果民主共和國、印度與巴基斯坦、泰國與柬埔寨間的糾紛。他也宣布促成伊朗與以色列停火協議，結束6月持續近兩周的相互攻擊。

川普向萊文誇口，「我解決了6場戰爭。我們解決了伊朗問題，我徹底摧毀他們的核能力。如果有機會，他們本來可以在2秒內用來對付以色列。」

伊朗長期聲稱其核計畫僅用於和平目的，如今鈾濃縮能力受到美以聯合攻擊重創，但部分專家認為，德黑蘭未來仍可能在其他地點恢復鈾濃縮作業。隸屬伊朗革命衛隊的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）20日則對川普專訪做出回應，稱其對伊朗的言論「顛三倒四」。