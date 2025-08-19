　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

▲加薩。（圖／路透）

▲加薩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意接受由區域調停者提出的最新停火與釋放人質協議方案，內容涉及以色列與哈瑪斯之間持續22個月的戰爭，並為可能的永久停火鋪路。不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室先前表態，僅在「所有人質一次性獲釋」的情況下才會接受協議，因此以方態度仍未明朗。

據了解，協議草案由埃及與卡達提出，框架基於美國特使史蒂夫・維特科夫（Steve Witkoff）於6月提出的方案。協議安排哈瑪斯於60天停火期間，分兩批釋放約50名剩餘以色列人質中的一半，其中約20人被認為仍然在世，並在停火期間展開永久停戰談判。

納坦雅胡在協議相關報導傳出後發布影片，未直接評論協議內容，但強調「哈瑪斯正承受巨大壓力」。以色列國防軍總參謀長查米爾（Eyal Zamir）則指出，戰爭已進入關鍵階段，軍方將加強對加薩市的攻擊。目擊者表示，以軍坦克在空襲與砲擊支援下突入加薩市南部薩布拉（Sabra）地區，並包圍了收容數百名流離失所者的學校與聯合國診所。以色列內閣預料本周將批准佔領加薩市的軍事計畫。

同時，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）率領代表團自上周起在開羅與調停者會面，並於18日晚間提交書面回覆，明確同意停火方案且不加修改或附帶條件。卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani）也前往埃及協助推進談判。埃及外長阿布杜拉提（Badr Abdelatty）則在拉法口岸視察時強調，加薩人道危機「已超乎想像」，呼籲盡速達成停火。

只是以色列國內政治壓力正在持續升高，數十萬民眾周日晚間在特拉維夫集會，要求政府儘快與哈瑪斯達成協議，救回人質並結束戰爭。人質家屬擔憂，以軍擴大攻擊將威脅人質安全；其中一名父親表示，「我害怕我的兒子會受傷。」納坦雅胡則指控示威活動反而讓哈瑪斯在談判立場上更強硬。

巴勒斯坦民眾同樣在加薩市舉行抗議，呼籲立即停火。有女性受訪時說道，「哈瑪斯及其訴求並不代表我。我只希望和平，只希望孩子們的安全。」

美國總統川普（Donald Trump）則在社群媒體發文，強調「只有在哈瑪斯被徹底擊潰後，人質才能獲釋」，並呼籲盡快採取行動以確保成功。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

快訊／普丁同意「2周內見澤倫斯基」！　德國總理證實消息

快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

路透民調：川普支持度僅40％　維持任期最低點

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

快訊／普丁同意「2周內見澤倫斯基」！　德國總理證實消息

快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

路透民調：川普支持度僅40％　維持任期最低點

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

【違規最大聲】女三寶逆向超車遭叭氣炸：你騎中間在想心事？

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多熱門

相關新聞

以色列推加薩遷移計畫　哈瑪斯怒批詐欺

以色列推加薩遷移計畫　哈瑪斯怒批詐欺

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯17日強烈譴責以色列將加薩市居民遷往南部的計畫，痛批這是新一波種族滅絕與驅逐措施

進攻前奏！以軍宣布加薩市南遷計畫

進攻前奏！以軍宣布加薩市南遷計畫

美國務院：暫停核發加薩居民停留簽證

美國務院：暫停核發加薩居民停留簽證

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

烏克蘭、加薩我國都援助　外交部揭捐款細節

烏克蘭、加薩我國都援助　外交部揭捐款細節

關鍵字：

哈瑪斯加薩以色列

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面