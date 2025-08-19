快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

▲加薩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意接受由區域調停者提出的最新停火與釋放人質協議方案，內容涉及以色列與哈瑪斯之間持續22個月的戰爭，並為可能的永久停火鋪路。不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室先前表態，僅在「所有人質一次性獲釋」的情況下才會接受協議，因此以方態度仍未明朗。

據了解，協議草案由埃及與卡達提出，框架基於美國特使史蒂夫・維特科夫（Steve Witkoff）於6月提出的方案。協議安排哈瑪斯於60天停火期間，分兩批釋放約50名剩餘以色列人質中的一半，其中約20人被認為仍然在世，並在停火期間展開永久停戰談判。

納坦雅胡在協議相關報導傳出後發布影片，未直接評論協議內容，但強調「哈瑪斯正承受巨大壓力」。以色列國防軍總參謀長查米爾（Eyal Zamir）則指出，戰爭已進入關鍵階段，軍方將加強對加薩市的攻擊。目擊者表示，以軍坦克在空襲與砲擊支援下突入加薩市南部薩布拉（Sabra）地區，並包圍了收容數百名流離失所者的學校與聯合國診所。以色列內閣預料本周將批准佔領加薩市的軍事計畫。

同時，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）率領代表團自上周起在開羅與調停者會面，並於18日晚間提交書面回覆，明確同意停火方案且不加修改或附帶條件。卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani）也前往埃及協助推進談判。埃及外長阿布杜拉提（Badr Abdelatty）則在拉法口岸視察時強調，加薩人道危機「已超乎想像」，呼籲盡速達成停火。

只是以色列國內政治壓力正在持續升高，數十萬民眾周日晚間在特拉維夫集會，要求政府儘快與哈瑪斯達成協議，救回人質並結束戰爭。人質家屬擔憂，以軍擴大攻擊將威脅人質安全；其中一名父親表示，「我害怕我的兒子會受傷。」納坦雅胡則指控示威活動反而讓哈瑪斯在談判立場上更強硬。

巴勒斯坦民眾同樣在加薩市舉行抗議，呼籲立即停火。有女性受訪時說道，「哈瑪斯及其訴求並不代表我。我只希望和平，只希望孩子們的安全。」

美國總統川普（Donald Trump）則在社群媒體發文，強調「只有在哈瑪斯被徹底擊潰後，人質才能獲釋」，並呼籲盡快採取行動以確保成功。