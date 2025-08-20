　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

▲▼以色列部隊已在加薩邊境集結。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列部隊在加薩邊境集結。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）計畫徵召約6萬名預備役軍人，為占領加薩市（Gaza City）的重大軍事行動做準備。但最新調查顯示，一些預備役軍人已經感到不滿，甚至參與大規模示威，要求結束戰爭、救回人質。

《以色列時報》引述安全部門消息人士報導，這項徵召計畫是國防部長卡茨（Israel Katz）19日與以軍參謀長查米爾（Eyal Zamir）、國家安全局（Shin Bet，又稱辛貝特）代表會面後決定。

卡茨還在考慮批准這項計畫，如果獲准最快20日就會發布徵召令，被徵召人員將有至少2周的準備時間。不過，並非所有人力都會投入占領加薩市的行動，因為一些人將被派往前線，接替常備軍部隊。

關於占領加薩市的計畫，以軍計畫首先在加薩南部建立人道主義基礎設施，隨後對加薩市100萬居民發布撤離警告，必須在10月7日、也就是哈瑪斯攻擊以色列屆滿2年之前離開。最後，以軍會對加薩市發動地面進攻，圍困並殺害剩餘的所有哈瑪斯分子。

▲▼ 以色列特拉維夫街頭湧現超過10萬名抗議民眾。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫街頭湧現的抗議民眾。（資料照／路透）

不過，隨著以軍準備接管加薩市，一些預備役軍人開始對於政治領袖讓他們重新投入戰爭表達失望。希伯來大學調查顯示，300多名正在參與戰爭的預備役軍人之中，25.7%坦言參戰動力明顯下滑，另外10%表示動力略減，更有高達47%對於政府與其處理戰爭及人質談判的方式表達不滿。

數千名以色列民眾17日在全國各地發起示威活動，呼籲納坦雅胡與哈瑪斯達成協議，結束戰爭並且釋放剩下的人質，其中不乏預備役軍人。

預備役飛行員澤哈維（Roni Zehavi）在服役超過200天後，因為「個人原則問題」停止參戰。他接受《路透社》訪問時痛批，「這場戰爭完全是政治性的，除了讓納坦雅胡繼續當總理之外，沒有其他目標……這是以色列的悲劇，也是現實。」

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲納坦雅胡政府處理戰爭的方式，持續引發國內不滿 。（圖／路透）

針對部分後備役軍人的不滿，以色列國防軍回應，他們高度重視後備役服務，將逐一檢視每個缺席情況，「在這種充滿挑戰的安全局勢之下，後備役軍人的付出，對於任務成功以及維護國安至關重要。」以色列總理辦公室則尚未對此作出回應。

哈瑪斯已於18日宣布同意停火提議，但以色列是否因此暫停進攻加薩市，或者雙方是否有機會達成停火協議，依然有待觀察。

 
