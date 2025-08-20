點頭了！　以色列防長正式批准「占領加薩市」軍事計畫

▲以色列即將對加薩市（Gaza City）再度發動進攻。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

《以色列時報》最新消息指出，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）已經批准了軍方的加薩市（Gaza City）進攻計畫，該計畫昨晚由參謀長查米爾（Eyal Zamir）等軍方高層提交。

報導指出，這次行動被稱為「基甸的戰車B」（Gideon’s Chariots B），而以色列國防軍（IDF）在前一次的同名計畫中，占領75%加薩領土，企圖迫使哈瑪斯達成人質協議。

一名安全部門消息人士透露，政府指示軍隊占領加薩市之後，卡茨與軍方高層舉行了一場會議，他在會議上讚揚了IDF的計畫與準備工作。

▲在加薩邊境集結的以軍。（資料照／達志影像／美聯社）



稍早消息指出，以軍計畫徵召約6萬名預備役軍人，為這次重大軍事行動做準備。隨著行動獲准，最快20日就會發布徵召令，但被徵召人員至少會有2周準備時間，而且並非所有人力都會投入加薩市行動，因為一些人將被派往前線，接替常備軍部隊。

關於占領加薩市的計畫，以軍計畫首先在加薩南部建立人道主義基礎設施，隨後對加薩市100萬居民發布撤離警告，必須在10月7日、也就是哈瑪斯攻擊以色列屆滿2年之前離開。最後，以軍會對加薩市發動地面進攻，圍困並殺害剩餘的所有哈瑪斯分子。

不過，最新調查顯示，一些預備役軍人已經感到不滿，甚至參與大規模示威，要求結束戰爭、救回人質。

以色列擬徵召「6萬預備役人員」 準備攻占加薩市

