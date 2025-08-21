國北教體育系爆霸凌！新生不是按讚「被學長姐指名開罵」炎上

▲學長姐和新生群組內容炎上。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

國北教體育系近日爆出霸凌新生事件，有學長姐再新生群組宣布事情，要求新生看過之後點讚，有人按了愛心符號，遭學長爆氣反問「是哪個字聽不懂？」更有學姐標註該名新生，在晚上11點54分要求新生5分鐘內解釋到底是哪裡聽不懂，事件掀起譁然。作家謝知橋就傻眼，「不過比新生早出生個一兩年，怎麼有辦法跩成這樣。」

有網友20日在Threads上貼出一張訊息截圖，「都大學了為什麼還有像高中社團一樣的制度？」從中可見，有學姐發布訊息向新生交代事情，並說「看到的請按表情符號（按讚）」。結果因為出現別的表情符號，有學長就質問「說有收到的按讚，還有人按別的，是哪個字聽不懂？」學姐則標註出按其他符號的同學，「哪個字聽不懂？有說問題嗎？五分鐘內來密我解釋。」還強調「請各位學弟學妹，一個指令一個動作，不要讓我們很難帶。」

事件爆開後引發軒然大波，短短一個晚上近300萬瀏覽，許多人忍不住罵翻，「整個留言看下來，從教練到學生，國北體育學系把自己當大型從軍現場」、「我知道有些學校有學長姐制的習慣，有些有、有些沒有、有的程度也不一樣，但這個程度也太誇張」、「自我介紹就算了，還要背直屬是誰，還有直屬的專長？超荒謬超好笑」、「都知道這個制度很有問題為啥還要繼續這個制度？」「學長跟教練根本不覺得自己錯呀！教練還在Threads打嘴炮，群組裡面一樣講話難聽到不行。」

沒想到，學長姐發現貼文後，不只在自己的群組罵新生北七，還說開學之後要電發文者，像是自我介紹的時候一直說太小聲叫對方重來等等。還有疑似新生的網友貼出後續訊息截圖，有學長姐在群組表示，「要發文公審別人請用真帳號，不要用假帳號，這樣很孬！」該名網友還爆料，「國北教的『學長』（非霸凌當事人）也太神通廣大了，竟然找到我認識的朋友來關說我撤文…」

對此，作家謝知橋就在粉專表示，他光看到一開始的貼文就傻眼了，看到後續後更滿頭問號，「不過比新生早出生個一兩年，怎麼有辦法跩成這樣。」他也說自己發文的原因是希望外界注意到這件事並聯絡學校，「因為國北教體育系學長姐已經預謀要霸凌新生了，希望能在事情發生之前先預防。」

謝知橋還在留言處補充，「順帶一提，跩個二五八萬、還對新生嗆聲不要只會耍孬開小帳發文的學長，被找到IG之後，直接關帳號」，這也令他不禁冒出三個問號。

貼文下方不少網友感嘆，「當一個人只能拿年齡輩分要求別人尊敬，代表你的為人處事沒什麼好尊敬的」、「體育界確定常常是這樣，不過自己畢業二十幾年了還是一模一樣總讓人有點不知道該說是停滯還是倒退的感覺」、「現在的挑戰是，網路透明化，讓不同組織的人來評論，優點是可以挑出、改掉那些窠臼，缺點是，如果這套管理方法行不通了，要如何改變，不合理的責任還是在，沒有動員的手段了，如何繼續？」