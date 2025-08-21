國北教爆體育系霸凌新生！學校急發公告

▲國立台北教育大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）



國立臺北教育大學體育系近日爆出新生疑遭學長姐言語霸凌事件，引發社會高度關注。多名網友在社群平台公開群組對話截圖，揭露有學長姐對未依指示按讚的新生出言質問、限時回覆，甚至點名要求「五分鐘內解釋」，作風引發網友譁然，短短一夜流量突破300萬次。事件延燒後，校方今（21）日發布正式澄清公告，強調已啟動調查程序，絕不容許霸凌情事在校園中發生。

整起事件起於Threads平台一則貼文，指出國北教體育系在新生群組中的學長姐要求學弟妹「看到訊息請按讚」，卻對按下愛心表情符號的新生開嗆「是哪個字聽不懂？」甚至在深夜11點54分限時五分鐘內說明，否則點名施壓。相關截圖一曝光立刻引發熱議，不少網友批評學長姐作風宛如「從軍現場」、「體育界的老問題」，更有人指出學長姐對外批評新生「孬種」，開學後更預告將當場「電人」，引起學生及家長擔憂。

面對事件持續延燒，國北教大今（21）日中午發出澄清公告，針對社群平台反映的「疑似學生霸凌情事」作出正式回應。

國立臺北教育大學公告全文：

有關社群平台上疑似有學生霸凌情事，本校對學生的受教權益與校園安全非常重視，有關媒體與民眾關注本校體育系事件，目前已依《校園霸凌防制準則》立即啟動相關程序。相關事件目前由學務處與體育系處理中，學校將秉持客觀、公正與保護當事人的原則辦理本案，並再確認事實後依規定處理，同步提供同學必要的輔導與協助，本校絕不容許校園霸凌情事發生，請關心本事件之學生家長及大眾放心。

本校將提供學生安全友善的輔導環境、關懷學生，提供心理支持與安全空間，並透過同理心教育，幫助全校師生認識霸凌定義、行為及影響，學習尊重他人，透過各系班級輔導活動促進同理與包容，營造支持性的校園文化。