生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

▲國立台北教育大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲國立台北教育大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者楊庭蒝／綜合報導

國立臺北教育大學體育系日前爆發疑似學長姐集體霸凌新生事件，引發社會強烈抨擊。校方於事件發酵後迅速回應，於22日發布最新公告，不僅證實已依《校園霸防制準則》啟動調查，更進一步公布教練身分處理結果，強調「兩位均不再協助籃球訓練事務」，並對外說明聘約關係與教練證失效等關鍵問題。

事件起源於Threads社群平台上的爆料，多名網友公開群組對話截圖，顯示體育系學長姐對未按指示點讚的新生嚴厲質問，甚至要求「五分鐘內解釋」，言詞激烈、高壓管理風格引發輿論撻伐，短短一夜間相關貼文流量突破300萬次。還有學長姐對外批評新生「孬種」，並預告開學後將「電人」，使得校園霸凌與權力不對等問題再度浮上檯面。

面對輿論壓力，校方於22日發布最新公告，首度對教練身分與責任歸屬作出明確說明。公告指出，被指涉不當發言的「錢O豪」並非學校正式聘請之籃球教練，而是由本校聘任的「楊O翰教練」個人邀請協助訓練工作。校方進一步查證後發現，楊O翰教練的教練證已經失效，因此決定本學期結束後不再續聘，兩人皆即日起不再參與籃球訓練事務。

校方重申，已依《校園霸凌防制準則》啟動調查程序，由學務處與體育系共同處理，並強調將以「客觀、公正、保護當事人」原則辦理。此外，學校也將提供相關學生心理輔導資源，並透過後續教育及班級輔導強化師生對霸凌的認知，致力營造尊重包容的校園環境。

 

國立臺北教育大學體育系近日爆出新生疑遭學長姐言語霸凌事件，引發社會高度關注。多名網友在社群平台公開群組對話截圖，揭露有學長姐對未依指示按讚的新生出言質問、限時回覆，甚至點名要求「五分鐘內解釋」，作風引發網友譁然，短短一夜流量突破300萬次。事件延燒後，校方今（21）日發布正式澄清公告，強調已啟動調查程序，絕不容許霸凌情事在校園中發生。

