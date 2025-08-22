排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

▲不二坊。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離中秋節還有段時間，彰化市知名蛋黃酥店「不二坊」已人氣爆棚，排隊人潮湧現。就有網友分享，自己和家人到現場排隊時，發現前方有三、四十位疑似代購，原本擔心買不到，沒想到卻遇到店員展現「道德勇氣」，不只將散客拉到隊伍最前方，還在開門時嚴厲喊話，杜絕代購混入，引發熱烈討論。

原PO在 Threads 表示，一家人到彰化市排不二坊的蛋黃酥，眼見前面有三、四十位代購，和太太正愁可能買不到，沒想到突然有兩位員工詢問他們從哪裡來，「接下來發生一件極其美妙的事情。」店員就領著所有散客，直接排到店門口正前方。

等到2點半準時開門時，一名員工站在門口嚴厲宣布，嚴禁任何代購混入散客群，若被發現將絕不販售，讓他直呼「真的好感動」，「不二坊有這種道德勇氣，優先賣給散客，增加了代購者的時間成本。」

他認為，代購只是花時間排隊，就能一顆蛋黃酥多賺半顆的利潤，根本像寄生蟲一樣，最後反而會消耗掉散客對品牌的喜愛，「他們並不會厭惡代購，他們只會討厭不二坊而已。」

他讚許不二坊能鐵腕處理，增加代購的時間成本，減少散客的時間成本，這是令人敬佩的措施。「所以，搞清楚自己真正的支持者是誰，誰是不斷消耗自己的寄生蟲，這不是很重要嗎？」

貼文引發熱論，「你低估代購的暴利囉，越靠近中秋，代購費越高，而且比售價更高，也就是代購費+蛋黃酥售價足夠買兩盒蛋黃酥了」、「店家有權決定是否要賣（給代購），而『代購抬價』行為確實『會傷害店家與真正消費者』，出面保護消費者是正確的方向。」

還有網友表示，「每次騎過去永遠看到一個阿姨，拿著幾盒跟一個寫著免排隊的牌子，直接站在店外路邊攬客，看她當黃牛當了好幾年，也沒人阻止過」、「那些排代購的婆婆媽媽其實店員都認得出來」、「之前還是有不少代購一顆當三顆在賣」、「讚！我也去排過，散客只想買6顆的2盒，也要望著前面買好買滿的代購老人家。」

※本文獲原PO授權引用。