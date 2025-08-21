　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5種字樣」可能是詐騙：別簽收

▲▼ 超商,包裹,取貨,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人經常網購，卻讓詐騙集團趁虛而入，不少民眾收到超商取貨簡訊，沒想太多就付錢領包裹，打開才發現被騙。有網友最近分享一張訊息截圖，只見內容是通知某商品已送達超商門市，要在某日前領取。但注意看會發現，原PO將「配編」兩字框起來，「詐騙包裹簡訊長這樣，價格1100-1500，請小心取貨。」

該名網友在Threads貼出訊息截圖，內容為「您的商品已送達超商某門市」，後面是一連串數字配編，以及領取期限。原PO就提醒這是詐騙包裹簡訊，「價格1100-1500，請小心取貨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發話題，就有人提醒，「個人認為，通知簡訊不是那麼重要，重要的是~要記得自己在哪買了什麼？即使忘了，也要查一下。或是核對一下包裹編號」、「用openpoint APP先確認哪裡來的包裹就行了」、「最近也剛收到，想破頭買了什麼東西，看到文真是恍然大悟。」

還有過來人分享，「我家附近的超商店員都會好心的跟我說這可能是詐騙建議不要領取，有一次不小心領取了發現包裹詐騙，他們還很好心的跟我說可以掃QR code申訴退款」、「一律建議跟我一樣網購都先刷卡，到時候都0元取貨，如果有包裹是要付錢的就是詐騙。」

台中市政府警察局少年隊過去也曾在臉書發文，收到簡訊時，要先核對交貨便編號是否與購物平台一致，「沒有下單的包裹，絕對不要取貨」。警方還補充，若包裹寄件人資訊欄標註「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」，就不要簽收。另外，若託運單上僅留下LINE ID，或包裹使用土黃色膠帶，都要特別提高警覺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄男住漫畫店6天！逾時叫不醒　竟已死亡多時
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光
眭澔平突發不自殺聲明！「他們後台很硬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝「想做1企劃」：看了會流淚

玲玲颱風最快今晚登陸九州　周末熱帶系統影響台灣2地有雨

家長注意！「這縣市」8／25開學　教育處揭原因：10月停課5天

包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5種字樣」可能是詐騙：別簽收

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬　最賺4科系出爐

高鐵9/22推「寧靜車廂」通話要到玄關　勸導期後不配合可拒載

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝「想做1企劃」：看了會流淚

玲玲颱風最快今晚登陸九州　周末熱帶系統影響台灣2地有雨

家長注意！「這縣市」8／25開學　教育處揭原因：10月停課5天

包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5種字樣」可能是詐騙：別簽收

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬　最賺4科系出爐

高鐵9/22推「寧靜車廂」通話要到玄關　勸導期後不配合可拒載

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔上訴二審「獲判緩刑」

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

台中單車婦逆向被撞死！　25歲騎士「反應時間僅1秒」無罪

大谷翔平傷情更新！　羅伯斯：大腿腫脹，幸好不是膝蓋

河北彩伽「1影片分享數2.2萬次」羞喊：尖尖哇嘎奶　預告新作登場

快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

藍鳥替前賽揚投手騰出位置　前起亞虎外援暫退牛棚

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

金泰希2女兒首度曝光！「一半是我、一半是Rain」幽默答：悲喜交加

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

生活熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

有颱風？全台轉易雨濕又熱

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬

更多熱門

相關新聞

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

新北市有超商店員在一堆包裹中，發現其中一個紙箱破了洞，仔細一看裡面竟裝有活生生的蜥蜴，立刻通報新北市動保處，動保人員趕抵現場調查，經查該包裹來自中國廣州，裝有兩隻「紅魔血系鬆獅蜥」。動保處表示，約談相關人員到案說明後確認違法，依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

竹女高一18班「文組剩4班」！女醫校友驚呆

竹女高一18班「文組剩4班」！女醫校友驚呆

訂3人房來9人！顧客拒補差額還洗1星負評

訂3人房來9人！顧客拒補差額還洗1星負評

車手只賺500元急繳回　下場要關10個月

車手只賺500元急繳回　下場要關10個月

關鍵字：

網購詐騙超商包裹取貨寄件人Threads

讀者迴響

熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面