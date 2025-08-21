包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5種字樣」可能是詐騙：別簽收

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人經常網購，卻讓詐騙集團趁虛而入，不少民眾收到超商取貨簡訊，沒想太多就付錢領包裹，打開才發現被騙。有網友最近分享一張訊息截圖，只見內容是通知某商品已送達超商門市，要在某日前領取。但注意看會發現，原PO將「配編」兩字框起來，「詐騙包裹簡訊長這樣，價格1100-1500，請小心取貨。」

該名網友在Threads貼出訊息截圖，內容為「您的商品已送達超商某門市」，後面是一連串數字配編，以及領取期限。原PO就提醒這是詐騙包裹簡訊，「價格1100-1500，請小心取貨。」

貼文引發話題，就有人提醒，「個人認為，通知簡訊不是那麼重要，重要的是~要記得自己在哪買了什麼？即使忘了，也要查一下。或是核對一下包裹編號」、「用openpoint APP先確認哪裡來的包裹就行了」、「最近也剛收到，想破頭買了什麼東西，看到文真是恍然大悟。」

還有過來人分享，「我家附近的超商店員都會好心的跟我說這可能是詐騙建議不要領取，有一次不小心領取了發現包裹詐騙，他們還很好心的跟我說可以掃QR code申訴退款」、「一律建議跟我一樣網購都先刷卡，到時候都0元取貨，如果有包裹是要付錢的就是詐騙。」

台中市政府警察局少年隊過去也曾在臉書發文，收到簡訊時，要先核對交貨便編號是否與購物平台一致，「沒有下單的包裹，絕對不要取貨」。警方還補充，若包裹寄件人資訊欄標註「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」，就不要簽收。另外，若託運單上僅留下LINE ID，或包裹使用土黃色膠帶，都要特別提高警覺。