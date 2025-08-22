小四女兒玩手遊「13歲網友」求清涼照！她急拍片：我疏忽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

隨著平板、手機普及，小朋友越來越早接觸到網路遊戲，但其中潛藏的危機往往被忽略。就有一名媽媽發文警告，她女兒在玩某手遊時，遭陌生人循序漸進搭話、進而要求加 LINE 聊天，讓她驚覺隱憂，直呼「陽光普照底下，依然有看不見的陰影」，並心有餘悸表示「身為媽媽，是我疏忽了！」

原PO在Threads貼出影片，片中表示，要升四年級的女兒在手機遊戲中認識、加了網友的LINE，對方聲稱自己13歲、愛玩手遊，在聊天過程中詢問「妳媽媽不會檢查妳的手機嗎？」「大頭照是妳嗎？妳怎麼長那麼可愛？可以穿少一點拍照給我看嗎？可以跟妳聊色色的話題嗎？可以跟妳聊黃色的話題嗎？」

幸好女兒覺得這些要求很奇怪，怎麼會有人想看她穿少一點拍照？便回覆問號拒絕。原PO就說，現在很多這種網路變態，會透過遊戲找到獵物，誘拐孩子拍裸照，可能還會說「檢查一下你開始發育了沒」、「很喜歡你呀！所以我想要看一下你的身體。」

她也在文中表示，「現在扮豬吃老虎的犯人，真的會從你的孩子下手！」坦承自己這幾天都很自責，「身為媽媽，是我疏忽了！孩子每一個階段都需要父母全心的陪伴，不是給他平板跟手機敷衍了事。」最後她強調，網路不是洪水猛獸，但危險確實無處不在，惡意伺機而動，「戀童癖、性騷、性侵害不分男女，有孩子的都要特別注意跟小心與防範。」

貼文曝光後，許多家長也超有感，紛紛留言分享經驗，「小五姪女就被二十幾歲的男生問能不能聊色色的，真的可惡」、「有人假借送皮膚要小朋友拍照，真的很可怕」、「同學群組裡竟然混進陌生人，還說自己23歲，當場警鈴大作」。也有人指出，聊天室裡充斥不雅字眼，或小孩被要求當「網公網婆」，讓家長們憂心不已。

更有家長感嘆，「生兒養兒不是最難的，現在最難的是育兒」、「當初給孩子手機是為了保護他，卻發現反而讓他更危險」。不少人認為，陪伴與性教育才是關鍵，「孩子願意讓父母看聊天紀錄，才不會一再陷入危險」，也有人建議，應提早開始性平教育，讓孩子具備自我保護意識。