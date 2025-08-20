　
國際

美軍為抗衡中國「打造無人艦隊」遇挫折　測試中艦艇熄火、互撞

▲▼美國無人艦艇發展不順　對抗中國戰略受考驗。（圖／路透）

▲美軍7月在加州外海測試無人艦艇時，發生艦艇熄火及互撞事故。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國軍方為因應中國海軍崛起，以及嚇阻中國入侵台灣，正在致力打造一支能夠集體行動、不需要人類指揮的無人機艦隊，不過這個計畫進展似乎不順利。美國海軍7月在加州外海進行了一次無人機船艦測試時，連續發生無人艇突然熄火以及無人艇互撞的事故。

根據路透社報導，12名知情人士透露，美國海軍7月在加州外海進行了一場無人機船艦測試，將展示五角大廈最新設計的無人機艦艇的性能，不料過程中其中一艘無人船艦突然故障熄火，當技術人員忙於修復軟體錯誤時，另一艘無人船艦從側面撞上了這艘故障的船艦。

知情人士指出，這件未曝光的事件涉及美國國防科技競爭對手薩羅尼克公司（Saronic）和黑海科技公司（BlackSea Technologies）所建造的兩艘船，也是五角大廈建立無人艇艦隊所遭遇的挫折之一。

美國海軍數週前的另一場海上測試中，才發現一艘被拖曳的黑海科技公司的無人船艦突然加速，導致協助拖曳的艦艇翻覆，船長被甩入海中，所幸被現場人員快速救起。

知情人士表示，上述2件事故都是因軟體故障和人為錯誤造成的，包含船上系統與外部自主軟體之間的溝通出現問題。對此，美國海軍、薩羅尼克公司、黑海科技公司都拒絕對此事件發表評論。

報導指出，美國軍方高層看見海上無人艦艇在俄烏戰爭中的巨大影響後，已多次表示要設置空中和海上無人機編隊來應對中國在太平洋地區的擴張，以及嚇阻中國入侵台灣。事實上，台灣軍方也已在研發自己的無人艦艇。

相關新聞

美艦沖繩外海失火　急向日方求援

美艦沖繩外海失火　急向日方求援

日本海上保安廳20日下午接獲通報，美國海軍直升機登陸艦「紐奧良號」（USS New Orleans, LPD-18）在沖繩縣宇流麻市美軍港口「白灘」（White Beach）外海發生火災，艦首附近竄出火勢。美軍發現後，火速通報並請求日方協助，日方附近的巡視船與自衛隊艦艇已趕到現場救援，入夜後仍在持續搶救火勢。

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！

美韓軍演觸怒平壤！金正恩嗆：強化發展核武

美韓軍演觸怒平壤！金正恩嗆：強化發展核武

俄軍無人機夜襲哈爾科夫　至少7死20傷

俄軍無人機夜襲哈爾科夫　至少7死20傷

無人機頻入侵影響航班　5機場將建置偵測防制系統

無人機頻入侵影響航班　5機場將建置偵測防制系統

