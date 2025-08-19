美韓軍演觸怒平壤！金正恩登艦嗆「強化發展核武」：無法容忍挑釁

▲北韓最高領導人金正恩18日前往南浦造船廠視察5000噸級最新驅逐艦「崔賢號」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從昨（18）日起展開每年例行性的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，引發平壤當局強烈反彈。對此，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩前往南浦造船廠視察最新型5000噸級驅逐艦崔賢號的檢驗作業，強調如今海軍也應當在核武作戰扮演關鍵角色，並嚴厲譴責美韓軍演。專家分析，兩韓對決局勢無明顯改變。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，金正恩18日前往平安南道南浦造船廠視察北韓第一艘5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」武裝系統整合測試，作為對美韓聯合軍演的回應，同時再度以嚴厲措詞譴責軍演，認為軍演再度凸顯出美國與南韓敵視朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的意圖。

▲金正恩18日視察5000噸級最新驅逐艦「崔賢號」，譴責美韓軍演。（圖／達志影像）

金正恩表示，「美國、韓國日益激化的軍事示威和勾結等行徑，顯現出其挑釁引發戰爭的意志，是破壞和平與安全環境的根源！如今的情勢，讓我們不得不從現存的軍事理論與實踐當中，追求擴大核武裝與快速變化。儘管美韓聯合軍演已行之有年，且未曾停止其挑釁的危險性，但最近以來包含核武要素在內的軍事勾結之特徵，卻日益嚴重。」

金正恩在演說中強調，已將發展海軍作戰能力視為「最重要的國事」。他表示，「我國（北韓）海軍在不久的將來，將會成為一支深受信賴的武裝力量，在國家核武組成與核武使用領域上扮演重要角色。」

▲▼金正恩登艇視察新型驅逐艦「崔賢號」，進入戰情指揮中心，北韓官媒將重要數據以模糊畫面處理。（圖／達志影像）

據悉，北韓今年4月26日首度透過媒體對外公開第一艘5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，然而5月21日在下水典禮公開第二艘驅逐艦時，卻因各種失誤導致船體破洞沉船，直到加速趕工修復後，才於6月12日再度進行下水儀式，並命名為「姜健號」。

南韓《韓聯社》指出，南韓李在明政府今年6月4日上任以後不斷向北韓釋出善意，包括主動撤除前線用於心理統戰的擴音設備、呼籲進行對話，且美韓聯合軍演的20個野外機動訓練項目將延後至9月實施，李在明也於8月15日光復節演說時強調「南韓與北韓不是敵人」、「尊重北韓現有政治體制，絕不追求吸收統一（吞併）」。

▲▼金正恩登艦視察崔賢號，造訪船員寢室。（圖／達志影像）

不過，北韓卻仍不領情，且金正恩罕見出面直接痛批美韓聯合軍演，顯示北韓仍對軍演相當反感。據悉，往年通常是金正恩的胞妹金與正，負責針對美韓聯合軍演擔當北韓的傳聲筒。

南韓北韓大學院大學校長梁茂進在接受《韓聯社》電訪時表示，「金正恩在美韓聯合軍演第一天便前往視察新型驅逐艦崔賢號，顯示他認為唯有『中止聯合軍演』才是韓半島（朝鮮半島）政策變化的重大分水嶺，而這也是重啟對話最重要的條件。」