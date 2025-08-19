　
台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！　美方證實：已合作多年

▲▼美軍B-2轟炸機（B-2 bomber）自美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（圖／路透）

▲美軍B-2轟炸機也在今年度的「北方打擊」演訓登場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍「北方打擊」（Northern Strike）演訓近期在密西根州落幕，今年首度以印太情境為背景，且出現台灣軍隊的身影。相關文件證實，今年有超過500名台灣軍人參與。簡報文件也顯示，台灣至少從2021年起便已低調派員參加。專家指出，此凸顯五角大廈將中國視為潛在主要對手，而台灣則被認為是亞洲最可能爆發戰爭的火藥庫。

根據美國國防部所主辦的報紙《星條旗報》，「北方打擊」是由美國國民警衛局主辦的年度聯合軍演，今年超過7500名來自36個州與領地的美軍人員參與，涵蓋除了太空軍以外的所有軍種，且有9個國際夥伴加入。該軍演自舉辦逾十年以來，首次將模擬戰場由歐洲轉向印太，凸顯美軍戰略重心的轉移。

密西根國民警衛隊助理將官瓦格（Ravi Wagh）強調，未來「北方打擊」將長期圍繞印太場景設計，以因應潛在的亞洲大規模衝突。

美國國防部一向避免對台灣軍隊參演發表評論，但2024年，美國前外交官塞拉（Joseph Cella）在國會聽證會上公開證實，台灣軍人確實在密西根州接受「戰略與戰術作戰」訓練。這與中國日益加強對台軍事壓力的背景相呼應。中國宣稱台灣是其領土，美國則持續透過軍事合作與演訓展現支持。

今年軍演的一大重點是海上作戰，反映未來若爆發台海衝突，美軍必須分散部署於小島並隱蔽行動，以躲避中國飛彈威脅。為此，演訓設計了物資由直升機空投至湖中，再由特種部隊回收並運送至島嶼的情境。組織者指出，這種模式與歐洲大陸運補、或中東大型基地依賴的作戰方式截然不同，對應印太實戰需求。

「北方打擊」也是少數獲美國國防部「聯合國家訓練能力」（JNTC）認證的軍演，要求多軍種在真實環境下協同作戰。演習場域包括阿爾皮納戰備訓練中心與格雷林營地，合稱「密西根全域作戰中心」，具備空、陸、海三域整合能力。今年的演習更出現B-2匿蹤轟炸機、C-130運輸機於修復跑道的首次降落，測試新型纖維強化塑膠鋪設技術，模擬遭敵方飛彈攻擊後的快速復原。

不過，美軍在密西根的行動也引起中國關注。國民警衛隊官員透露，2023年8月，有5名中國籍留學生在半夜闖入格雷林營拍照，隨後被美國聯邦檢方以共謀與偽證罪名起訴，目前仍在通緝中。

瓦格最後強調，「北方打擊」雖是為了訓練部隊因應可能引爆的亞洲衝突，但更大的目標是透過展示美軍的聯合作戰與快速擴張能力，達到嚇阻效果。

恐怖瞬間曝！水泥車一轉「直接輾死人」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

相關新聞

川普持股曝！手握「輝達、蘋果」公司股票

川普持股曝！手握「輝達、蘋果」公司股票

美國總統川普在推動科技政策時，持有輝達、蘋果等科技公司股票，引發外界關注其財務利益與政策決策是否有交集。最新財務揭露，川普持股總額達百萬美元，政策動向與個人投資可能產生利益關聯

胸口近距離中彈　男靠爸爸送的項鍊救命

胸口近距離中彈　男靠爸爸送的項鍊救命

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

才宣布周休三日　龍澤科今股價「亮燈跌停」！

才宣布周休三日　龍澤科今股價「亮燈跌停」！

