無人機頻入侵影響航班　5機場將建置偵測防制系統

▲無人機註冊已超過3.8萬架。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者周湘芸／台北報導

國內無人機註冊量已超過3.8萬架，平均每年有8千人考照。目前國內僅桃園、松山及高雄機場有建置無人機偵測系統，其餘機場近年則陸續有12航班受無人機入侵影響，關場累計達267分鐘。對此，台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖機場規劃將陸續建置防制系統。

隨著無人機科技發展，商業無人機使用日益普及，交通部民航局為保障機場飛航安全，2020年訂定「機場四周出現未經核准遙控無人機活動之因應措施」，及公告「航空站四周禁止從事遙控無人機活動之一定距離範圍」，同時規劃於機場建置無人機偵測系統，以策進無人機反制量能。

松山機場2019年曾出現5次遙控無人機侵擾，導致機場關場情形，民航局於2021年底建置無人機偵測系統，可即時定位追蹤無人機航路軌跡，確認未與機場起降中的飛行器航路重疊，也能藉由追蹤遙控無人機發送的無線電信號，增加查處效率。

審計部近日公布決算報告指出，民航局後續僅於2023年完成高雄機場無人機偵測系統建置，其餘管轄的14座機場則未予建置，僅能依賴地面單位或飛行員目視後通報，這些機場在2020年3月31日公告禁（限）航區起至去年10月受遙控無人機入侵影響的航班共有12架次、旅客680人次，機場關場累計達267分鐘。

經考量運量、無人機侵擾案件數等因素，台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等軍民合用機場，將規劃建置無人機偵測防制系統。

民航局指出，已訂定機場四周受遙控無人機干擾應變暨查處作業要點範本，並持續精進執行，如採購偵測系統、干擾設備，並與軍方、地方警方共同建立「區域聯防機制」等。