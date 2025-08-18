俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命





▲ 哈爾科夫夜間遭大規模無人機攻擊，建築、車輛受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭當局18日表示，俄軍夜間對第二大城哈爾科夫發動無人機攻擊，至少造成7人死亡，包括一名18個月大女嬰及一名16歲少年。另有20人在攻擊中受傷，其中6人為6至17歲兒童。

綜合CNN及《路透》，哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）透過Telegram頻道證實死傷數字，指控俄軍攻擊目標為住宅區。市長捷列霍夫（Ihor Terekhov）稍後宣布死亡人數已增至7人，攻擊導致建築起火且部分倒塌。

烏克蘭空軍統計，俄羅斯夜間共派出140架無人機襲擊，為8月4日以來單夜最大規模攻擊，且除無人機以外還發射4枚飛彈。烏方擊落88架無人機，但仍有25個地點遭到攻擊。

札波羅熱市區也遭到彈襲，造成17人受傷。該州新雅科夫利夫卡村（Novoyakovlivka）一枚炸彈直接命中民宅，導致一名15歲男孩死亡，家人也因此受傷。敖德薩州則有燃料能源設施遭襲引發大火。

俄方持續否認刻意攻擊平民，但自2022年2月全面入侵以來，已有數千名平民喪生。烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）對此發文譴責，「俄羅斯是兇殘的戰爭機器，烏克蘭正在阻止它，必須透過跨大西洋團結與壓力來制止。」

這波攻擊發生在澤倫斯基準備與川普會談之際，外界關注美方是否會對基輔施壓，促成有利莫斯科的和平協議。