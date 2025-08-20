　
政治

賴清德曝災後復原進度　感謝朝野支持重建特別條例

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統兼任民進黨主席賴清德今（20日）主持黨中常會，據轉述，他在致詞時表示，丹娜絲颱風及七二八豪雨，造成中南部嚴重的災情，行政院以最快時程提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，送交立法院審議，感謝朝野立委不分黨派的支持，也以最快速三讀通過。當前調查，需要政府協助的6559間民房損戶，政府已經媒合廠商持續派遣工班，目標是在9月底完成全部受災戶媒合，屋損家園復原慰助金也已核發超過7成，政院也會盡快將災後復原重建特別預算送到立法院審議。。

賴清德表示，要特別感謝民進黨立院黨團的提案，以民眾的生活為最優先，力挺災民度過難關，經費上限由560億元，增加為600億元，為災區的重建，提供更堅實直接的依靠。

賴清德指出，昨天行政院雲嘉南災後復原前進指揮所，召開第八次工作會議，針對災民的調查與實地現場場勘大致完成，當前調查，需要政府協助的6559間民房損戶，政府已經調度、媒合281家廠商，並從各地持續派遣工班、洽詢有意願廠商，目前已至少有超過3300戶完成媒合，已經超過半數。

賴清德強調，政府目標在9月底完成全部受災戶的媒合，盡全力完成修繕工作。環境部也在上周末成立災後復原南部辦公室，強化廢棄物清理以及環境復原工作。而屋損家園復原慰助金發放進度，在中央地方通力合作之下、假日也不停歇的處理，申請案件已經超過3萬7000件，截至昨日已核發超過7成。

賴清德表示，接下來，行政院會盡快將災後復原重建特別預算案送到立法院，盼盡速審議通過，讓資源能落實在地方。也要感謝中央黨部跟各縣市地方黨公職幫忙募集物資，以及組隊分別到各災區援助災後復原與家園清理工作。賴指出，災後重建工程是一條艱辛而漫長的路，希望民進黨所有黨公職能繼續與政府攜手努力，團結一致，一起協助災區的民眾可以早日回復正常的生活。

