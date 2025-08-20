湧言會意見分歧？民進黨高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

▲湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等都表態參選。湧言會要角趙天麟在6月邱議瑩競選辦公室成立時現身並表態支持，外界解讀為邱議瑩已獲得湧言會支持，同屬湧言會派系的成員也不避諱地點頭，使得邱議瑩聲勢看漲。不過，許智傑今（20日）在社群分享，屬湧言會的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳以影片表力挺「未來的市長」許智傑，兩人不僅向高雄市民推薦許智傑政績及政見，還在鏡頭前高喊「許智傑凍蒜！」

林智鴻表示，許智傑過去有「鳳山小金剛」之稱，不僅推動鳳山火車站改建成空中鳳城、還成功招商三井LaLaport開發及爭取衛武營國家藝術文化中心等重大建設，讓鳳山脫胎換骨、成為國際矚目的新地標，而未來高雄需要一位有能力、有經驗的領導者，帶領城市邁向AI發展，與世界接軌，他相信許智傑可以延續陳其邁市政理念，帶領這座城市成為「智慧高雄、傑然不同」的高科技AI首都。

黃飛鳳則指出，大樹地區有7成以上是農民，許智傑過去不只前往災區視察災損情況，且當過「兩日農夫」，因為不只一次下田體驗農夫辛勞，親自採鳳梨、摘荔枝，深刻理解農民的辛苦。

她表示，在極端氣候影響下，農業需要更多資源與政策支持也需要思考在科技浪潮持續更迭的現在，如何將人工智慧引進達到省時、省力、降低農業成本的農業生產系統，這是所有農民引頸期盼的重要政策；許智傑前些日子曾舉辦「AI智慧型農」座談，就獲得許多正面的回饋還有分享，再加上推動農業退休儲金爭取、農業職業災害保險、喪葬補助等等都獲得農民的一致認同，期盼「未來的市長」許智傑若當選，能為農民爭取更好的農保福利與收成環境。

許智傑補充，前陣子颱風豪雨影響，高雄市農作物遭風災損失金額超過新台幣1億元，他與陳其邁帶領的農業局團隊努力下，已成功向中央爭取到農業救助，包括芭樂、木瓜等受災品項都納入補助範圍，期望減輕農民的損失。同時，他提出「農業三支箭」策略，強化外銷、加工、行銷活動，尋求為農業創造更多元的發展機會。

許智傑感謝兩位認真的議員推薦，高雄每一個行政區他都同樣重視。從大型公共建設、交通規劃，到基層農民的需求與生活改善，他都會全力以赴，絕不偏廢。高雄是一座多元且充滿生命力的城市，需要一位真正理解地方、貼近民意的市長來引領未來，他將以實際行動與市政願景，帶領高雄持續向前。

而對於未來市長初選逐漸有不同派系與許靠攏，是否將會連帶影響各派系布局板塊？許智傑強調，大家都是為高雄打拼、為市民在盡份心力的一員，「市長初選這一仗我仍會照著目前的步調穩紮穩打、持續前進」，非常感謝林智鴻、黃飛鳳兩位高雄優秀傑出的議員好戰友相挺打氣，以及所有好朋友的支持與鼓勵，相信這是高雄團結的起點，「我們都是帶領高雄飛向國際的機師，讓這座城市耀眼的光芒繼續在世界煥發閃亮。」